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Ankara'da Facia! Fabrikada Gaz Sızıntısı: Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'da Facia! Fabrikada Gaz Sızıntısı: Ölü ve Yaralılar Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 11:20

Ankara'da feci bir olay yaşandı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki OSB'de bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; fabrikada borulara bakım yapmak isteyen beş işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.

Olayda işçilerden K.D ile F.Y. hayatını kaybederken, diğer üç işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Olayda işçilerden K.D ile F.Y. hayatını kaybederken, diğer üç işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin görüntüler:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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