MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ‘Çocuk İşçi’ İstedi: “Zorunlu Eğitim Çok Yanlış”

Özdemir, Türkiye'deki 12 senelik zorunlu eğitimin '21'inci yüzyılın' gereklilerine cevap vermediğini iddia ederek “Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama” dedi.

İşte MÜSAİD Başkanı’nın açıklamaları:

“Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, gençlerimiz pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar

Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar

21'nci yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap veremeyiz. Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok.

Üniversite zorunluluğu olmadan, çocuklarımız çağın mesleklerine yönlendirilmeli. Bu konuda bir model geliştirdik, bakanlıklarla paylaşmayı planlıyoruz”

Özdemir, 'çocuk odaklı' vergi teşvikini de şu sözlerle istedi: 'Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin iş gücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı.”