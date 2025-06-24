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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ‘Çocuk İşçi’ İstedi: “Zorunlu Eğitim Çok Yanlış”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ‘Çocuk İşçi’ İstedi: “Zorunlu Eğitim Çok Yanlış”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 12:13

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir’in Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'ya yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Burhan Özdemir, “12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama” diyerek çocukların ‘piyasaya’ erken girmesi gerektiğini söyledi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, iktidar medyasından Yeni Şafak'ta Mehmet Ali Parto'ya konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, iktidar medyasından Yeni Şafak'ta Mehmet Ali Parto'ya konuştu.

Özdemir, Türkiye'deki 12 senelik zorunlu eğitimin '21'inci yüzyılın' gereklilerine cevap vermediğini iddia ederek “Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama” dedi. 

İşte MÜSAİD Başkanı’nın açıklamaları: 

“Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, gençlerimiz pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar

Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar

21'nci yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap veremeyiz. Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok.

Üniversite zorunluluğu olmadan, çocuklarımız çağın mesleklerine yönlendirilmeli. Bu konuda bir model geliştirdik, bakanlıklarla paylaşmayı planlıyoruz”

Özdemir, 'çocuk odaklı' vergi teşvikini de şu sözlerle istedi: 'Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin iş gücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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