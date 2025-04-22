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Davadan Vazgeçirmek İçin Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Ettiler

Davadan Vazgeçirmek İçin Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Ettiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 13:20

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti. 

Toplumda infial yaratan olay dün yeni gelişmeler yaşandı. Bir organize suç örgütünden Minguzzi Ailesi'ne tehdit geldi. Tehdidin ardından alınan kararla dava organize suça bağlandı.

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15 yaşında ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yargılama sürüyor.

15 yaşında ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yargılama sürüyor.

15 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davada sanıkların yargılanması devam ederken, dosyada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Minguzzi ailesine tehditte bulunan çocuklarla, cinayeti gerçekleştiren iki çocuk arasında bağlantı tespit edilince soruşturma derinleştirildi. Böylece Minguzzi cinayeti dosyası, 'Organize Suç Örgütü' kapsamında incelenmeye başlandı.

Organize suç örgütünden aileye bir tehdit daha...

Organize suç örgütünden aileye bir tehdit daha...

Casperlar Organize Suç Örgütü, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etti. Tehditte 'Şikayetinizi geri çekmezseniz, bu sefer yıkılan mezar değil, eviniz olur.' dendi.

"Berkay Budak bizim kardeşimizdir"

"Berkay Budak bizim kardeşimizdir"

Suç örgütü 'Mattia Ahmet Minguzzi ailesine sesleniyorum' dedikleri açıklamada 'Şİkayetinizi geri çekni. Berkay Budak bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman kardeşlerimizi yarı yolda bırakmadık. Bu sefer yıkılan mezar değil, eviniz olur.'ifadelerine yer verdi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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