Davadan Vazgeçirmek İçin Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Ettiler

Suç örgütü 'Mattia Ahmet Minguzzi ailesine sesleniyorum' dedikleri açıklamada 'Şİkayetinizi geri çekni. Berkay Budak bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman kardeşlerimizi yarı yolda bırakmadık. Bu sefer yıkılan mezar değil, eviniz olur.'ifadelerine yer verdi