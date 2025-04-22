Davadan Vazgeçirmek İçin Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Tehdit Ettiler
İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti.
Toplumda infial yaratan olay dün yeni gelişmeler yaşandı. Bir organize suç örgütünden Minguzzi Ailesi'ne tehdit geldi. Tehdidin ardından alınan kararla dava organize suça bağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yaşında ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yargılama sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organize suç örgütünden aileye bir tehdit daha...
"Berkay Budak bizim kardeşimizdir"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın