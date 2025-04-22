Yeni Düzenleme Teklifiyle Trafikte Cezalar Katlanarak Artacak
2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı. Kazaların başlıca sebebi, 105 binden fazlasının nedenini oluşturan aşırı hız olarak belirlendi. Hız sınırlarına uymayan sürücüler, trafik koşullarını hiçe sayarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara yol açtı. En sık rastlanan ikinci ihlal ise geçiş önceliğine uyulmayan kavşak ve dar alanlardaki hatalardı. Bu vahim tablo yetkilileri harekete geçirdi.
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Katlamalı ceza dönemi başlıyor.
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Hapis cezaları da gündemde
Zincirleme trafik cezasının tanımı da yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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