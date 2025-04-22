Yeni Düzenleme Teklifiyle Trafikte Cezalar Katlanarak Artacak

2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı. Kazaların başlıca sebebi, 105 binden fazlasının nedenini oluşturan aşırı hız olarak belirlendi. Hız sınırlarına uymayan sürücüler, trafik koşullarını hiçe sayarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara yol açtı. En sık rastlanan ikinci ihlal ise geçiş önceliğine uyulmayan kavşak ve dar alanlardaki hatalardı. Bu vahim tablo yetkilileri harekete geçirdi.

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