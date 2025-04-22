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Yeni Düzenleme Teklifiyle Trafikte Cezalar Katlanarak Artacak

Yeni Düzenleme Teklifiyle Trafikte Cezalar Katlanarak Artacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 10:18

2024 yılında trafik kazaları toplumsal bir sorun haline gelirken, toplamda 623 bin 148 kaza yaşandı; 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı. Kazaların başlıca sebebi, 105 binden fazlasının nedenini oluşturan aşırı hız olarak belirlendi. Hız sınırlarına uymayan sürücüler, trafik koşullarını hiçe sayarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara yol açtı. En sık rastlanan ikinci ihlal ise geçiş önceliğine uyulmayan kavşak ve dar alanlardaki hatalardı. Bu vahim tablo yetkilileri harekete geçirdi.

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Katlamalı ceza dönemi başlıyor.

Katlamalı ceza dönemi başlıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda AKP grup yönetimi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda trafik suçlarına yönelik yeni cezai düzenlemeler gündeme alındı. Meclis’e sunulması beklenen yeni yargı paketinde, özellikle tehlikeli sürüş davranışlarına karşı daha sert ve caydırıcı yaptırımlar öngörülüyor.

Hapis cezaları da gündemde

Hapis cezaları da gündemde

Hazırlanan taslağa göre, alkollü araç kullanmak ve yol kesmek gibi eylemler artık hapis cezası kapsamına alınacak. Drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi tehlikeli sürüş davranışlarına uygulanan para cezaları ise ciddi oranda artırılacak. Ayrıca, peş peşe yapılan kural ihlallerinde cezalar katlanarak uygulanacak. Bu düzenlemelerle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Zincirleme trafik cezasının tanımı da yapıldı.

Zincirleme trafik cezasının tanımı da yapıldı.

Planlanan düzenlemede zincirleme trafik suçlarına yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Aynı seyir sırasında birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücüler için cezaların ağırlaştırılması gündemde. AKP kaynakları, “Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, ardından şerit ihlali yapmış, sonra da birinin önünü kesmiş. Bu zincirleme bir durum ve cezaya artırıcı sebep sayılacak” diyerek yaklaşımın detaylarını paylaştı. Yeni sistemde polis, bu tür ihlallere katlanarak artan cezalar kesebilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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