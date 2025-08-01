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"Belki de Şarjın Bitti Ya da Biz Bittik" Şarkısıyla Sakarlıklarını Paylaşarak Güldürenler

"Belki de Şarjın Bitti Ya da Biz Bittik" Şarkısıyla Sakarlıklarını Paylaşarak Güldürenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 22:54

TikTok'ta Kenan Doğulu'nun 'Ara Beni Lütfen' şarkısıyla yeni akım başlatıldı. 'Belki de şarjın bitti ya da biz bittik' sözleriyle sakarlıklarını paylaşanlar kullanıcıları güldürdü. Hadi gelin hep birlikte sakarlıklarını paylaşarak güldürenlere bakalım!

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Belki de şarjın bitti... Ya da biz bittik....

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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