Evlilik Teklifi Ettiği Anları Kaydetmek İstedi: Fakat Hesaba Katmadığı Kötü Bir Sürpriz Vardı!

Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan Santorini'de evlilik teklifi etmek isteyen bir erkek o anları kayda aldı. Ancak zamanlaması her şeyi altüst etti. Mutluluğunu ve o anı unutulmaz kılmak isteyen çiftin kamerasına başkaları takıldı... İşte TikTok'ta yaklaşık 4 milyon beğeni alan o video...
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kamerayı görmediniz mi aw öküzleri. Az ötede adam teklif yapıyor, davar gibi kadraja giriyorlar.
onedio varken tiktoka gerek yok
Bi de delikanlı olup diz çökmeseniz, kimse önünde eğilecek kadar kutsal değil