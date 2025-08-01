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Evlilik Teklifi Ettiği Anları Kaydetmek İstedi: Fakat Hesaba Katmadığı Kötü Bir Sürpriz Vardı!

Evlilik Teklifi Ettiği Anları Kaydetmek İstedi: Fakat Hesaba Katmadığı Kötü Bir Sürpriz Vardı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 21:06

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Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan Santorini'de evlilik teklifi etmek isteyen bir erkek o anları kayda aldı. Ancak zamanlaması her şeyi altüst etti. Mutluluğunu ve o anı unutulmaz kılmak isteyen çiftin kamerasına başkaları takıldı... İşte TikTok'ta yaklaşık 4 milyon beğeni alan o video...

Kaynak

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Hayat şaşırtır hep zaten!

Hayat şaşırtır hep zaten!

TikTok'ta '@twobeams1light' isimli kullanıcı evlilik teklifi anları kayda almak istedi. Santorini'de unutulmaz bir evlilik teklifi planı yapan erkeğin hesaba katmadığı bir şey vardı. Erkek sevgilisinin karşısında diz çöküp evlenme teklifi ederken o anlarda kamera kayıttaydı. Ancak kameranın bir de davetsiz misafiri vardı. Bir başka turist çift ellerinde çikolatalarıyla kadrajın tam da önüne geçti. 

TikTok kullanıcısı o videoyu takipçileriyle paylaştı ve şu notu düştü:

'Rüya Santorini teklifimiz yanlışlıkla bir Snickers reklamına dönüştü 🍫💍 Beklenmedik bir şekilde komik bir şeyi yazamazsınız.'

Video yaklaşık 4 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kamerayı görmediniz mi aw öküzleri. Az ötede adam teklif yapıyor, davar gibi kadraja giriyorlar.

DarkSaga

onedio varken tiktoka gerek yok

Turgut Güler

Bi de delikanlı olup diz çökmeseniz, kimse önünde eğilecek kadar kutsal değil