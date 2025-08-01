Evlilik Teklifi Ettiği Anları Kaydetmek İstedi: Fakat Hesaba Katmadığı Kötü Bir Sürpriz Vardı!

TikTok'ta '@twobeams1light' isimli kullanıcı evlilik teklifi anları kayda almak istedi. Santorini'de unutulmaz bir evlilik teklifi planı yapan erkeğin hesaba katmadığı bir şey vardı. Erkek sevgilisinin karşısında diz çöküp evlenme teklifi ederken o anlarda kamera kayıttaydı. Ancak kameranın bir de davetsiz misafiri vardı. Bir başka turist çift ellerinde çikolatalarıyla kadrajın tam da önüne geçti.

TikTok kullanıcısı o videoyu takipçileriyle paylaştı ve şu notu düştü:

'Rüya Santorini teklifimiz yanlışlıkla bir Snickers reklamına dönüştü 🍫💍 Beklenmedik bir şekilde komik bir şeyi yazamazsınız.'

Video yaklaşık 4 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.