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Adana'da Eğitim Uçağı Düştü

Adana'da Eğitim Uçağı Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 22:08

Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. ğır yaralanan pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, hastaneye kaldırıldı.

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Pilot Burak yürekli ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı.

Pilot Burak yürekli ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait 'Ultra Light' sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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