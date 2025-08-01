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Kartal'da Yangın: Film Platosu Cayır Cayır Yandı!

Kartal'da Yangın: Film Platosu Cayır Cayır Yandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 21:58

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İstanbul Kartal'da bir film platosu cayır cayır yandı. Depo kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın saat 19.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi’nde bulunan bir film platosunun depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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