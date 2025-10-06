16 Yaşındaki Çocuğun Pastaneye El Bombası Attığı Anlar Ortaya Çıktı

Adana 16 yaşındaki Ö.G. isimli bir kişi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan pastaneye el bombası attı. El bombasının piminin çekilmediği ortaya çıktı. 16 yaşındaki şüphelinin pastaneye el bombası attığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Ö.G.'nin bombayı attığı ve müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana'a pastaneye el bombası atılma anı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın