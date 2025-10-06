onedio
16 Yaşındaki Çocuğun Pastaneye El Bombası Attığı Anlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
06.10.2025 - 13:50

Adana 16 yaşındaki Ö.G. isimli bir kişi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan pastaneye el bombası attı. El bombasının piminin çekilmediği ortaya çıktı. 16 yaşındaki şüphelinin pastaneye el bombası attığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Ö.G.'nin bombayı attığı ve müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 Ekim Pazar günü saat 21.30'da caddede bulunan pastaneye 16 yaşındaki Ö.G. el bombası attı. Mekanda bulunanlar korku ve paniğe kapıldı. Bombanın piminin çekilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.G.'nin bombayı attığı anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

