Bakanlık Şikayetçi Olmuştu: Mükremin Gezgin’in Instagram Hesabına Erişim Engeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından çocuklarla bir video paylaşan Mükremin Gezgin ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile karşı karşıya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın