onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Şikayetçi Olmuştu: Mükremin Gezgin’in Instagram Hesabına Erişim Engeli

Bakanlık Şikayetçi Olmuştu: Mükremin Gezgin’in Instagram Hesabına Erişim Engeli

Instagram
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 00:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından çocuklarla bir video paylaşan Mükremin Gezgin ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile karşı karşıya gelmişti.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile karşı karşıya gelmişti.

Bakanlık, Mükremin Gezgin’in paylaştığı ve çocuklarla yaptığı konuşmanın yer aldığı video için harekete geçmiş ve Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Bakanlık kaynakları Mükremin Gezgin için 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik suçları' kapsamında şikayetçi olacaklarını belirtmişti.

Bu akşam saatlerinde ise Mükremin Gezgin’in Instagram hesabının Türkiye’den erişime engellendiği ortaya çıktı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın