Muradına Erdi mi? Mükremin Gezgin'in Ameliyat Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Sosyal medyanın en dikkat çeken ve cesur isimlerinden biri olan Mükremin Gezgin, kendine has tarzı ve samimi paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu.
2022’de paylaştığı sahte doğum görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Mükremin, yalnızca sosyal medyada değil, haber bültenlerinde bile kendine yer bulmuştu. Bu olay sonrası hakkında soruşturma açılmıştı.
Bu gibi olaylarla zaman zaman gündeme gelen Mükremin Gezgin yine ameliyat görüntüleriyle adından bahsettirdi.
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İşte o anlar:
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Sosyal medyada yayınladığı içerikleriyle tanınan Gezgin, geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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