Muradına Erdi mi? Mükremin Gezgin'in Ameliyat Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Sosyal medyanın en dikkat çeken ve cesur isimlerinden biri olan Mükremin Gezgin, kendine has tarzı ve samimi paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu.

2022’de paylaştığı sahte doğum görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Mükremin, yalnızca sosyal medyada değil, haber bültenlerinde bile kendine yer bulmuştu. Bu olay sonrası hakkında soruşturma açılmıştı.

Bu gibi olaylarla zaman zaman gündeme gelen Mükremin Gezgin yine ameliyat görüntüleriyle adından bahsettirdi.