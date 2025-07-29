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Muradına Erdi mi? Mükremin Gezgin'in Ameliyat Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Muradına Erdi mi? Mükremin Gezgin'in Ameliyat Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 13:00

Sosyal medyanın en dikkat çeken ve cesur isimlerinden biri olan Mükremin Gezgin, kendine has tarzı ve samimi paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. 

2022’de paylaştığı sahte doğum görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Mükremin, yalnızca sosyal medyada değil, haber bültenlerinde bile kendine yer bulmuştu. Bu olay sonrası hakkında soruşturma açılmıştı.

Bu gibi olaylarla zaman zaman gündeme gelen Mükremin Gezgin yine ameliyat görüntüleriyle adından bahsettirdi.

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İşte o anlar:

Sosyal medyada yayınladığı içerikleriyle tanınan Gezgin, geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti.

Sosyal medyada yayınladığı içerikleriyle tanınan Gezgin, geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti.

Liposuction ve burun estetiği gibi müdahaleler geçiren Mükremin, fiziksel dönüşümünü takipçileriyle paylaşırken, cinsiyet değiştirme ameliyatı konusundaki sorulara ise net bir cevap vermekten kaçındı!

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Mükremin Gezgin 'Çıktım ameliyattan anca kendime gelebildim. Sizleri çok seviyorum' notunu düştü. 'Ağrım var ama önlüğümü çıkardığımda ağrımı unutuyorum' şeklinde konuşan Mükremin Gezgin'in vücut gerdirme ameliyatı olduğu düşünüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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