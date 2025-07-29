Bir Güzelle Dudak Dudağa Görüntülenen Mert Ramazan Demir'den Yeni İlişki Sorularına Tepki Çeken Yanıt!

Her ne kadar iki taraftan da net bir açıklama gelmese de, bu birliktelik magazin gündeminden hiç düşmemişti.

Ancak bu aşk, 2024’ün sonlarına doğru sessiz sedasız sona erdi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte görülmemeleri, ilişkinin bittiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Dizinin finaliyle sonuna gelinen aşk hakkında ikili daha fazla yorum yapmaktan çekinirken başka bir bomba da geçtiğimiz haftalarda patladı.