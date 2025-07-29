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Bir Güzelle Dudak Dudağa Görüntülenen Mert Ramazan Demir'den Yeni İlişki Sorularına Tepki Çeken Yanıt!

Bir Güzelle Dudak Dudağa Görüntülenen Mert Ramazan Demir'den Yeni İlişki Sorularına Tepki Çeken Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 09:00

Yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla her daim magazinin gözdesi olan Mert Ramazan Demir, bu kez Bodrum’da görüntülendiği gizemli güzelle gündem oldu. “Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızını parlatan Demir’in kalbi bu defa kimin için hızlandı? soruları akıllarda belirirken ünlü isim 'yeni ilişki' sorularına ilk kez yanıt verdi! Fakat Demir'in o cevabı kısa sürede tepki çekti.

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Mert Ramazan Demir’in adı uzun süre rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılmış, "Yalı Çapkını” dizisinde partner oldukları dönemde başlayan aşk iddiaları bir yaz günü tescillenmişti.

Mert Ramazan Demir’in adı uzun süre rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılmış, "Yalı Çapkını” dizisinde partner oldukları dönemde başlayan aşk iddiaları bir yaz günü tescillenmişti.

Her ne kadar iki taraftan da net bir açıklama gelmese de, bu birliktelik magazin gündeminden hiç düşmemişti.

Ancak bu aşk, 2024’ün sonlarına doğru sessiz sedasız sona erdi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte görülmemeleri, ilişkinin bittiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Dizinin finaliyle sonuna gelinen aşk hakkında ikili daha fazla yorum yapmaktan çekinirken başka bir bomba da geçtiğimiz haftalarda patladı.

Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir otelin iskelesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadınla oldukça samimi şekilde görüntülendi.

Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir otelin iskelesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadınla oldukça samimi şekilde görüntülendi.

Denize birlikte giren ikili, gün boyu geçirdikleri samimi anlarla manşetlere yerleşmişti. İlk kez İngiltere'de bir tenis maçında birlikte görüntülenen ikilinin dudak dudağa görüntüleri sonrası gündem çalkalanmıştı.

Kimileri gizemli güzelin Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olduğu iddialarına ufak çaplı bir şok geçirirken o ismin yabancı bir model olduğu söylentileri de manşetleri kısa sürede sarmıştı.

Özel hayatıyla gündeme sık sık bomba gibi düşen Mert Ramazan Demir'in de konuyla ilgili açıklaması dört gözle bekleniyordu.

Hem gizemli aşkı hem de televizyona bomba dönüşüyle Mert Ramazan Demir, bu yaz da magazin sayfalarının vazgeçilmez ismi olmaya devam edecek gibi görünüyor...

O yanıt kısa sürede birçok tepki aldı.

O yanıt kısa sürede birçok tepki aldı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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