onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünyaca Ünlü Rumen Şarkıcı Otilia'nın Giresun'da Bir Düğünde Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!

Dünyaca Ünlü Rumen Şarkıcı Otilia'nın Giresun'da Bir Düğünde Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 11:44

Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, hit şarkılarıyla milyonların kalbini fethetmiş isimlerden biri. Özellikle 2015 yılında çıkardığı ve YouTube’da yüz milyonlarca kez izlenen “Bilionera” parçasıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Otilia, enerjisi ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor!

'Passion”, “Diamante” ve “Adelante” gibi hit parçalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Otilia, son olaraki Giresun’da bir düğünde sahne aldı. O anlar sosyal medyayı salladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Dünyaca tanınan Rumen pop yıldızı Otilia, geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in incisi Giresun’da özel bir düğünde sahne aldı.

Dünyaca tanınan Rumen pop yıldızı Otilia, geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in incisi Giresun’da özel bir düğünde sahne aldı.

Giresun'da gerçekleşen bir düğünde ortaya çıkan görüntüleriyle Otilia, enerjik performansıyla adeta geceye damgasını vurdu.

Güzel şarkıcı, sevilen hitlerini düğünde söylemesinin ardından o anlarla sosyal medya gündemine oturdu! Giresun'a hayran kalan dünyaca ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın