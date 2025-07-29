Dünyaca Ünlü Rumen Şarkıcı Otilia'nın Giresun'da Bir Düğünde Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, hit şarkılarıyla milyonların kalbini fethetmiş isimlerden biri. Özellikle 2015 yılında çıkardığı ve YouTube’da yüz milyonlarca kez izlenen “Bilionera” parçasıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Otilia, enerjisi ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor!
'Passion”, “Diamante” ve “Adelante” gibi hit parçalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Otilia, son olaraki Giresun’da bir düğünde sahne aldı. O anlar sosyal medyayı salladı!
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İşte o anlar:
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Dünyaca tanınan Rumen pop yıldızı Otilia, geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in incisi Giresun’da özel bir düğünde sahne aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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