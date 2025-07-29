Dünyaca Ünlü Rumen Şarkıcı Otilia'nın Giresun'da Bir Düğünde Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!

Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, hit şarkılarıyla milyonların kalbini fethetmiş isimlerden biri. Özellikle 2015 yılında çıkardığı ve YouTube’da yüz milyonlarca kez izlenen “Bilionera” parçasıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Otilia, enerjisi ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor!

'Passion”, “Diamante” ve “Adelante” gibi hit parçalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Otilia, son olaraki Giresun’da bir düğünde sahne aldı. O anlar sosyal medyayı salladı!