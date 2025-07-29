Ameliyat Masasına Yatan Cemre Baysel Hastane Odasından Yaptığı Paylaşımla Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Son olarak “Leyla” dizisinde rol alan başarılı oyuncu, göğsünde büyüyen kitleyi aldırmak için ameliyat masasına yattı.
Baysel, geçirdiği operasyon sonrası yaptığı açıklamalarla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Ekranların sevilen çifti olarak kalplerde taht kuran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, bir dönem magazinin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşamıştı.
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Ayrılık sonrası Bodrum'daki tatil kareleriyle dikkat çeken Baysel'den gelen hastane odası paylaşımı kısa sürede sevenlerini endişelendirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Cemre Baysel'in göğsünde 8 yıldır büyüyen bir kitleyi aldırmak için operasyon geçirdiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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