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Ameliyat Masasına Yatan Cemre Baysel Hastane Odasından Yaptığı Paylaşımla Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi

Ameliyat Masasına Yatan Cemre Baysel Hastane Odasından Yaptığı Paylaşımla Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 09:43

Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Son olarak “Leyla” dizisinde rol alan başarılı oyuncu, göğsünde büyüyen kitleyi aldırmak için ameliyat masasına yattı. 

Baysel, geçirdiği operasyon sonrası yaptığı açıklamalarla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Ekranların sevilen çifti olarak kalplerde taht kuran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, bir dönem magazinin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşamıştı.

Ekranların sevilen çifti olarak kalplerde taht kuran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, bir dönem magazinin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşamıştı.

Baht Oyunu” dizisinde tanışıp kısa sürede gerçek hayatta da sevgili olan ikili, hem uyumları hem de sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla gündemden düşmüyordu. Ancak ilişkileri 2023'ün sonlarına doğru ani bir şekilde son bulmuş, ayrılık nedenleri ise uzun süre gizemini korumuştu.

Son zamanlarda bazı sosyal medya kullanıcılarının “barıştılar mı?” yorumları yapmasına neden olan gelişmeler, eski aşıkları yeniden gündeme taşımış ve ikilinin yeniden bir arada olduğu öğrenilmişti.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşkı bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Geçtiğimiz aylarda barıştıkları konuşulan çift, bu kez ayrılığı sosyal medya üzerinden ilan etti. Önce Cemre Baysel’in “Güneş’i yakalıyorum” notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti. Bu gönderiye, Aytaç Şaşmaz’dan “Güneş yüzünü görür, ama Ay ruhunu bilir” sözleriyle manidar bir karşılık geldi. 

Karşılıklı gönderme niteliğindeki paylaşımların ardından ise ikili, birbirlerini Instagram’dan takip etmeyi bırakarak ayrılığı kesinleştirmiş oldu.

Ayrılık sonrası Bodrum'daki tatil kareleriyle dikkat çeken Baysel'den gelen hastane odası paylaşımı kısa sürede sevenlerini endişelendirdi.

Ayrılık sonrası Bodrum'daki tatil kareleriyle dikkat çeken Baysel'den gelen hastane odası paylaşımı kısa sürede sevenlerini endişelendirdi.

Ameliyat olduğunu söyleyen Baysel paylaşımına, 'Evet bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok biz neler atlattık. Bu da burda anı olarak kalsın' notunu düştü. Ardından operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cemre Baysel'in göğsünde 8 yıldır büyüyen bir kitleyi aldırmak için operasyon geçirdiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cemre Baysel'in göğsünde 8 yıldır büyüyen bir kitleyi aldırmak için operasyon geçirdiği öğrenildi.

'Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz :) Ben iyiyim. Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum.  Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı, beni seven sayan insanlara borçluydum :) Herkese çok sevgiler. Bu ameliyata girerken, çıkışım bir sonraki hikayemde:” ifadelerini kullanan Baysel sevenlerini sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi.

İyi huylu olduğu belirtilen kitlenin son bir yılda büyüdüğü ve ünlü ismin operasyon geçirerek kitleden kurtulduğu öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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