Ameliyat Masasına Yatan Cemre Baysel Hastane Odasından Yaptığı Paylaşımla Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi

“Baht Oyunu” dizisinde tanışıp kısa sürede gerçek hayatta da sevgili olan ikili, hem uyumları hem de sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla gündemden düşmüyordu. Ancak ilişkileri 2023'ün sonlarına doğru ani bir şekilde son bulmuş, ayrılık nedenleri ise uzun süre gizemini korumuştu.

Son zamanlarda bazı sosyal medya kullanıcılarının “barıştılar mı?” yorumları yapmasına neden olan gelişmeler, eski aşıkları yeniden gündeme taşımış ve ikilinin yeniden bir arada olduğu öğrenilmişti.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşkı bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Geçtiğimiz aylarda barıştıkları konuşulan çift, bu kez ayrılığı sosyal medya üzerinden ilan etti. Önce Cemre Baysel’in “Güneş’i yakalıyorum” notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti. Bu gönderiye, Aytaç Şaşmaz’dan “Güneş yüzünü görür, ama Ay ruhunu bilir” sözleriyle manidar bir karşılık geldi.

Karşılıklı gönderme niteliğindeki paylaşımların ardından ise ikili, birbirlerini Instagram’dan takip etmeyi bırakarak ayrılığı kesinleştirmiş oldu.