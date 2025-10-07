onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cehennem Melekleri Suç Örgütünün Lideri Necati Arabacı İzmir'de Gözaltına Alındı

Cehennem Melekleri Suç Örgütünün Lideri Necati Arabacı İzmir'de Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 07:23

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cehennem Necati lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir'de yakalandı.

Cehennem Necati lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir'de yakalandı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 

Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Geçtiğimiz ay da Slovakya'da gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı.

Geçtiğimiz ay da Slovakya'da gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı.

Cehennem Melekleri (Hells Engel) isimli örgütün suç örgütü olduğu belirtilen Necati Arabacı, Slovakya’da ailesiyle yemek yediği restoranda gözaltına alınmıştı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Arabacı’nın nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın