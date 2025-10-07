“Galatasaray’a Hakaret Edildi”: Galatasaraylı Leroy Sane’ye Almanya’da Sözlü Saldırı

Yıldız oyuncu, festivalde Bayern Münihli taraftarların sözlü tacizine uğradı. Hakaretlerin edilmesi sonrasında tepki gösteren Sane ve taratarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bild'e konuşan Alman futbolcu, “Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bunu kendim için bir ders olarak alıyorum.” dedi.