“Galatasaray’a Hakaret Edildi”: Galatasaraylı Leroy Sane’ye Almanya’da Sözlü Saldırı
Liglere verilen milli arada ülkesi Almanya’ya giderek Bayern Münih’in her yıl düzenli olarak yaptığı Oktoberfest’e katılan Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane’ye saldırı yapıldı. Festivaldeki bazı Bayern Münih taraftarlarının hakaretlerine maruz kalan Sane o taraftarlarla gerginlik yaşadı. Olay sonrasında açıklama yapan Leroy Sane “Uzun bir süre boyunca provoke edildim, Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'in her yıl düzenlediği Oktoberfest'e konuk olarak katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leroy Sane'nin Oktoberfest'ten bir görüntüsü 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın