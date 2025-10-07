onedio
“Galatasaray’a Hakaret Edildi”: Galatasaraylı Leroy Sane’ye Almanya’da Sözlü Saldırı

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 07:06

Liglere verilen milli arada ülkesi Almanya’ya giderek Bayern Münih’in her yıl düzenli olarak yaptığı Oktoberfest’e katılan Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane’ye saldırı yapıldı. Festivaldeki bazı Bayern Münih taraftarlarının hakaretlerine maruz kalan Sane o taraftarlarla gerginlik yaşadı. Olay sonrasında açıklama yapan Leroy Sane “Uzun bir süre boyunca provoke edildim, Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı” dedi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'in her yıl düzenlediği Oktoberfest'e konuk olarak katıldı.

Yıldız oyuncu, festivalde Bayern Münihli taraftarların sözlü tacizine uğradı. Hakaretlerin edilmesi sonrasında tepki gösteren Sane ve taratarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bild'e konuşan Alman futbolcu, “Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bunu kendim için bir ders olarak alıyorum.” dedi.

Leroy Sane'nin Oktoberfest'ten bir görüntüsü 👇

