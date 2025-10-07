Hafızasını Kaybedince İkiz Kardeşinin Yarattığı Sahte Hayata İnandı: “Gerçeği Öğrendiğimde Dünyam Yıkıldı”
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Bir sabah gözlerini hastanede açtığında hafızasındaki her şey silinmişti. Ne adını biliyordu ne yaşını. Karşısında duran tek tanıdık yüz, ikiz kardeşine aitti. Marcus, hafızasını tamamen kaybeden Alex’e geçmişini yeniden anlattı; çocukluk anılarını, ailelerini, yaşadıkları evi… Ama on yıl sonra Alex, tüm bu hikâyenin bir yalandan ibaret olduğunu öğrendi.
Alex Lewis, 18 yaşında geçirdiği korkunç bir motosiklet kazasının ardından gözlerini hastanede açtığında, hiçbir şey hatırlamıyordu.
“Sadece Marcus’u Tanıyordum”
Alex hastaneden taburcu olduktan sonra her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı.
Annesi Jill öldüğünde Alex, onun eşyalarını karıştırırken tavan arasında garip şeyler buldu.
“Onu Korumak İçin Yalan Söyledim”
Alex, gerçeği öğrendiğinde 32 yaşındaydı.
