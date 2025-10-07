Hafızasını Kaybedince İkiz Kardeşinin Yarattığı Sahte Hayata İnandı: “Gerçeği Öğrendiğimde Dünyam Yıkıldı”

Ne kendi adını, ne yaşını, ne de geçmişine dair tek bir ayrıntıyı… Aklında kalan tek şey, ikiz kardeşi Marcus’tu.

Marcus, kardeşinin sıfırdan bir hayat kurmasına yardım etti. Ona evi, ailesini, çocukluk anılarını yeniden anlattı; birlikte geçirdikleri mutlu yıllardan, aile tatillerinden, normal bir çocukluktan bahsetti. Alex, Marcus’un kelimeleriyle şekillenen bu “yeniden doğuşa” tamamen inandı.

Ama aradan on yıl geçtiğinde, her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu öğrendi.