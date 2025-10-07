Yapay Zeka 10 Yıl İçinde ABD'de 100 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakabilir

Amerikan Axios sitesinin haberine göre Komitedeki Demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, yapay zekanın ABD'de hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte ABD'de 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü.

Bu durumu eleştiren Demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yatırımların yalnızca verimliliği artırmayı değil aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor.