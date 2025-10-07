Yapay Zeka 10 Yıl İçinde ABD'de 100 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın her zaman kimleri ve kaç kişiyi işsiz bırakacağı merak ediliyordu. Yapılan bir araştırma bazı ‘korkutan’ rakamları göz önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı, Demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın