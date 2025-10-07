onedio
Yapay Zeka 10 Yıl İçinde ABD'de 100 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakabilir



Ali Can YAYCILI

07.10.2025 - 13:48

ABD'de Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesindeki Demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu.

Yapay zekanın her zaman kimleri ve kaç kişiyi işsiz bırakacağı merak ediliyordu. Yapılan bir araştırma bazı 'korkutan' rakamları göz önüne serdi.



Amerikan Axios sitesinin haberine göre Komitedeki Demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, yapay zekanın ABD'de hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte ABD'de 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü.

Bu durumu eleştiren Demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yatırımların yalnızca verimliliği artırmayı değil aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor.

Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı, Demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor.



Araştırmayı yürüten Senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, 'Bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak.' dedi.

Öte yandan Cumhuriyetçiler, ABD'nin yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor.

Ali Can YAYCILI

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
