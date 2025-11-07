Evinde Hazine Buldu: Yeni Evinin Bahçesine Havuz Yapmak İstedi, Kazdığı Bahçeden 34 Milyon TL’lik Altın Buldu
Fransa’da yaşayan bir adam, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı evin bahçesine havuz yaptırmak isterken kazı çalışması sırasında hazine buldu. 700 bin euro (Ortalama 34 milyon TL’ değerinde külçe altınlar bulan kişi yapılan incelemeler sonunda tüm hazinenin sahibi oldu.
‘Başına talih kuşu kondu’ tabiri bu kez Fransa’dan bir kişi için söylendi.
