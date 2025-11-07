onedio
Evinde Hazine Buldu: Yeni Evinin Bahçesine Havuz Yapmak İstedi, Kazdığı Bahçeden 34 Milyon TL’lik Altın Buldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.11.2025 - 00:10

Fransa’da yaşayan bir adam, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı evin bahçesine havuz yaptırmak isterken kazı çalışması sırasında hazine buldu. 700 bin euro (Ortalama 34 milyon TL’ değerinde külçe altınlar bulan kişi yapılan incelemeler sonunda tüm hazinenin sahibi oldu.

Kaynak: https://www.rtl.fr/actu/justice-faits...
‘Başına talih kuşu kondu’ tabiri bu kez Fransa’dan bir kişi için söylendi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Lyon yakınlarında bir ev satın alan bir kişi, evinin bahçesine havuz yaptırmak istedi. Ekipler geldi, havuz için kazı çalışmaları başladı ancak ev sahibi çalışmalar sırasında bir hazine buldu. 

Külçe ve altınlardan oluşan hazinenin toplam değeri 700 bin euro. 

Ev sahibi hemen Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verdi. İncelemeler yapıldı ve sonunda tüm hazine bulan kişinin oldu! İnceleme sonunda altınların tarihi eser değil yaklaşdık 15-20 yıllık olduğu, evin eski sahibi de öldüğü için tüm hazine bulan kişinin yani evin yeni sahibinin oldu. 

Bölgesel gazeteye göre, hazine 'beş külçe ve çok sayıda parçadan' oluşuyor ve plastik torbalara sarılmıştı. Jandarma soruşturmasına göre 'yasal yollarla' edinilen altın, 'on beş ila yirmi yıl önce' Lyon bölgesindeki bir şirkette eritilmiş ve hiçbir tarihi değeri yok.

