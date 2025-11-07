Evinde Hazine Buldu: Yeni Evinin Bahçesine Havuz Yapmak İstedi, Kazdığı Bahçeden 34 Milyon TL’lik Altın Buldu

Geçtiğimiz mayıs ayında Lyon yakınlarında bir ev satın alan bir kişi, evinin bahçesine havuz yaptırmak istedi. Ekipler geldi, havuz için kazı çalışmaları başladı ancak ev sahibi çalışmalar sırasında bir hazine buldu.

Külçe ve altınlardan oluşan hazinenin toplam değeri 700 bin euro.

Ev sahibi hemen Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verdi. İncelemeler yapıldı ve sonunda tüm hazine bulan kişinin oldu! İnceleme sonunda altınların tarihi eser değil yaklaşdık 15-20 yıllık olduğu, evin eski sahibi de öldüğü için tüm hazine bulan kişinin yani evin yeni sahibinin oldu.

Bölgesel gazeteye göre, hazine 'beş külçe ve çok sayıda parçadan' oluşuyor ve plastik torbalara sarılmıştı. Jandarma soruşturmasına göre 'yasal yollarla' edinilen altın, 'on beş ila yirmi yıl önce' Lyon bölgesindeki bir şirkette eritilmiş ve hiçbir tarihi değeri yok.