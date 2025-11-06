Zihin Açıklığı Veren İçecekleri Uzmanlar Açıkladı: Beyni Güçlendiren ve Hafızayı Geliştiren 6 İçecek
Bilim, beyin performansını iyileştirme ve hafızayı güçlendirme konusunda bazı içeceklerin olumlu etkisini keşfetti. Economic Times gazetesinde yayımlanan bir rapora göre, Harvard Üniversitesi beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, hafızayı ve bilişsel performansı artırabileceğine dair bilimsel destekli bazı içecekleri şöyle önerdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pancar Suyu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hibiskus Çayı
3. Zerdeçallı ve Karabiberli Çay
4. Kombuça
5. Yeşil Çay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kahve
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın