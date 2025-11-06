Zihin Açıklığı Veren İçecekleri Uzmanlar Açıkladı: Beyni Güçlendiren ve Hafızayı Geliştiren 6 İçecek

Nitrat açısından zengin olduğu için pancar suyu, vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırmaya yardımcı olur, bu da kan dolaşımını, özellikle de beyne olan dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur.

'Gerontology' dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, pancar suyu içmek, beyne giden kan akışını iyileştirerek yaşlı yetişkinlerde bilişsel performansı da artırabilir. Haftada birkaç kez 250-375 gram saf pancar suyu tüketilebilir. Böbrek sorunları veya başka bir tıbbi durumu olan kişilerin doktora danışması da gerekir.