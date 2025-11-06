onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zihin Açıklığı Veren İçecekleri Uzmanlar Açıkladı: Beyni Güçlendiren ve Hafızayı Geliştiren 6 İçecek

Zihin Açıklığı Veren İçecekleri Uzmanlar Açıkladı: Beyni Güçlendiren ve Hafızayı Geliştiren 6 İçecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 23:43

Bilim, beyin performansını iyileştirme ve hafızayı güçlendirme konusunda bazı içeceklerin olumlu etkisini keşfetti. Economic Times gazetesinde yayımlanan bir rapora göre, Harvard Üniversitesi beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, hafızayı ve bilişsel performansı artırabileceğine dair bilimsel destekli bazı içecekleri şöyle önerdi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Pancar Suyu

1. Pancar Suyu

Nitrat açısından zengin olduğu için pancar suyu, vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırmaya yardımcı olur, bu da kan dolaşımını, özellikle de beyne olan dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur.

'Gerontology' dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, pancar suyu içmek, beyne giden kan akışını iyileştirerek yaşlı yetişkinlerde bilişsel performansı da artırabilir. Haftada birkaç kez 250-375 gram saf pancar suyu tüketilebilir. Böbrek sorunları veya başka bir tıbbi durumu olan kişilerin doktora danışması da gerekir.

2. Hibiskus Çayı

2. Hibiskus Çayı

Dr. Terry Shintani, hibiskus çayının hafızanın ve bilişsel sağlığın korunmasını desteklediği için içilmesini önermektedir. Hibiskus çayı, beta-amiloid plaklarını (Alzheimer hastalığı ile ilişkili plaklar) temizlemek için mikroglia hücrelerini uyaran bir flavonoid olan gossypetin içerir. Beyni koruyucu faydaları için tatlandırılmamış hibiskus çayının ara sıra tadını çıkarabilirsiniz.

3. Zerdeçallı ve Karabiberli Çay

3. Zerdeçallı ve Karabiberli Çay

Zerdeçallı ve karabiberli çay, beyin performansını artırabilecek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşik olan kurkumin sağlar. Çalışmalar, kurkuminin hafif bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirebileceğini göstermektedir.

4. Kombuça

4. Kombuça

Kombuça, bir probiyotik fermente içecektir ve bağırsak-beyin ekseni mekanizması aracılığıyla beyin sağlığıyla ilişkilidir. Dr. Terry Shintani, kombuçadaki probiyotiklerin nörotransmitter üretimini artırabileceğini ve ruh halini ve bilişi iyileştirebileceğini belirtiyor ve düşük şekerli bir kombuça içeceği seçilmesini tavsiye ediyor.

5. Yeşil Çay

5. Yeşil Çay

Yeşil çay, kateşinler açısından zengindir ve güçlü antioksidanları beyin hücrelerini oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Ayrıca, gevşemeyi destekleyen ve odaklanmayı artıran bir amino asit olan L-teanin içerir. 2006 yılında yapılan bir çalışma, yeşil çay tüketiminin bilişsel işlevi iyileştirebileceğini ve demans riskini azaltabileceğini bulmuştur. Her gün tatlandırılmamış yeşil çay içmek faydalı bir alışkanlık olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kahve

6. Kahve

Kahvedeki kafein, beyne fayda sağlayan bir uyarıcı olarak işlev görür. İçindeki klorojenik asit ise nöroprotektif etkiler sağlar. Araştırmalar, günde iki ila üç fincan kahve tüketmenin felç ve demans riskinde %30'luk bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Dr. Shintani ek olarak: 'Kahve, Alzheimer hastalığı riskinde %30'luk bir azalma ile ilişkilidir' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın