Evinizin Girişine Koyun, Şans ve Para Kazanın! Biberiyenin Feng Shui'deki Mucizevi Yeri

Etkisini artırmak için saksıda kullanılabilir. Birçok kişi, Çin geleneğinde koruma sembolü olan kırmızı iple bağlamayı veya tazeliğini korumak için cam kaplara koymayı tercih edilebilir. Önemli olan solmasını önlemektir: eğer aromasını veya rengini kaybederse, değiştirilmesi önerilir.

1. Giriş Kapısının Yakınında

Ana erişimin yanına küçük bir saksı yerleştirmek, eve giren enerjiyi filtrelemeye yardımcı olur. Feng Shui'ye göre bu, ağırlığı 'dışarıda' bırakmaya ve daha hafif titreşimleri çekmeye olanak tanır.

2. Mutfakta

Bu ortam, geçim ve beslenmeyle bağlantılıdır. Tezgahın veya pencerenin yakınına biberiye koymak, yiyeceğin (ve temsil ettiği şeyin: bereketin) eksiksiz aktığı fikrini güçlendirir.

3. Çalışma veya Ders Çalışma Alanında

Aroması hafızayı, konsantrasyonu ve sorun çözme netliğini uyarır. Çalışma masasında küçük bir dal veya bitki bulundurmak, odaklanmayı sürdürmeye ve kişisel ve iş projelerini ilerletmeye yardımcı olur.

4. Yatak Odasında

Özel bir köşede, dinlenmeden önce zihni rahatlatmaya katkıda bulunabilir. Onarıcı uyku da refahın bir parçasıdır, çünkü daha bilinçli ve dengeli kararlar almaya yardımcı olur.