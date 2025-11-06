onedio
Evinizin Girişine Koyun, Şans ve Para Kazanın! Biberiyenin Feng Shui'deki Mucizevi Yeri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 20:59

Mekanların uyumuna odaklanan eski bir uzak doğu disiplini olan Feng Shui'de, biberiye bitkisi zihinsel berraklığı, enerjisel korumayı ve iyi şansın dolaşımını teşvik etmesiyle kabul edilir. Biberiyeyi evin belirli noktalarına yerleştirmek, pozitif enerji akışını güçlendirir ve kişisel ve ekonomik alanda yeni fırsatları destekler.

Biberiye sadece ‘mutfak otu’ değil sürekli büyüme ve yenilenmenin hatırlatıcısı.

Biberiye, taze aromasının yanı sıra ortamın enerjisini 'yükseltme', gerginlikleri giderme ve esenlik hissini teşvik etme yeteneğine sahiptir. Sürekli olarak ev içindeki refahı aktif tutmak için gerekli olan canlanma ve hareketlilik nitelikleriyle ilişkilendiriliyor.

Genellikle sadece mutfakta kullanılsa da, Feng Shui'de biberiye çevreyi dengelemeye ve canlılıkla bağlantıyı desteklemeye yardımcı olan bir unsurdur. Varlığı, sürekli büyüme ve yenilenmenin bir hatırlatıcısı olarak işlev görür.

Biberiyeyi konumlandırmak ve bereket çekmek için en iyi 4 yer:

Etkisini artırmak için saksıda kullanılabilir. Birçok kişi, Çin geleneğinde koruma sembolü olan kırmızı iple bağlamayı veya tazeliğini korumak için cam kaplara koymayı tercih edilebilir. Önemli olan solmasını önlemektir: eğer aromasını veya rengini kaybederse, değiştirilmesi önerilir.

1. Giriş Kapısının Yakınında

Ana erişimin yanına küçük bir saksı yerleştirmek, eve giren enerjiyi filtrelemeye yardımcı olur. Feng Shui'ye göre bu, ağırlığı 'dışarıda' bırakmaya ve daha hafif titreşimleri çekmeye olanak tanır.

2. Mutfakta

Bu ortam, geçim ve beslenmeyle bağlantılıdır. Tezgahın veya pencerenin yakınına biberiye koymak, yiyeceğin (ve temsil ettiği şeyin: bereketin) eksiksiz aktığı fikrini güçlendirir.

3. Çalışma veya Ders Çalışma Alanında

Aroması hafızayı, konsantrasyonu ve sorun çözme netliğini uyarır. Çalışma masasında küçük bir dal veya bitki bulundurmak, odaklanmayı sürdürmeye ve kişisel ve iş projelerini ilerletmeye yardımcı olur.

4. Yatak Odasında

Özel bir köşede, dinlenmeden önce zihni rahatlatmaya katkıda bulunabilir. Onarıcı uyku da refahın bir parçasıdır, çünkü daha bilinçli ve dengeli kararlar almaya yardımcı olur.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
