Gümüş 60 Dolara Yükselerek Tarihi Zirvesini Gördü
Son yıllarda yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, yeni bir rekor daha kırdı. Gümüşün ons değeri 60 dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’de gram gümüş ise 82 liraya kadar yükseldi. Gümüşteki yükselişin temel sebepleri arasında faiz indirimi beklentisi ve piyasada devam eden arz sıkışıklığı gösteriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş fiyatlarının son aylarda hızla yükselmesi, tarihi rekoru da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş son yıllarda altından daha fazla kazandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın