Gümüş 60 Dolara Yükselerek Tarihi Zirvesini Gördü

Son yıllarda yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, yeni bir rekor daha kırdı. Gümüşün ons değeri 60 dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’de gram gümüş ise 82 liraya kadar yükseldi. Gümüşteki yükselişin temel sebepleri arasında faiz indirimi beklentisi ve piyasada devam eden arz sıkışıklığı gösteriliyor.