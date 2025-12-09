onedio
Gümüş 60 Dolara Yükselerek Tarihi Zirvesini Gördü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 19:18

Son yıllarda yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, yeni bir rekor daha kırdı. Gümüşün ons değeri 60 dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’de gram gümüş ise 82 liraya kadar yükseldi. Gümüşteki yükselişin temel sebepleri arasında faiz indirimi beklentisi ve piyasada devam eden arz sıkışıklığı gösteriliyor.

Gümüş fiyatlarının son aylarda hızla yükselmesi, tarihi rekoru da beraberinde getirdi.

Amerika Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi ve gümüş üretiminin talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle gümüşün ons fiyatı 60 doları aşarak rekor kırdı. Gümüş fiyatları daha önce hiçbir zaman bu seviyelere ulaşmamıştı.

Gümüşün ons fiyatı rekor kırarken, Türkiye’de gram gümüş 82 liraya kadar yükseldi.

Gümüş son yıllarda altından daha fazla kazandırıyor.

Gümüş, 2025 yılının adeta yıldızı oldu. 2024 yılından itibaren gündemde olan gümüş, 2025’te rekor seviyelere ulaştı. 60 dolara dayanan ons gümüş, 2025 yılında yüzde 142 getiri sağlayarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
