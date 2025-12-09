Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?
Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında zamlı maaşlar geliyor. Hem asgari ücrete hem de maaşlara ne kadar zam geleceği merak edilirken bir yandan vatandaşlar tasarruf ve birikim yapmanın yollarını araştırıyor. Bu nedenle son zamanlarda bankaların mevduat hesapları dikkat çekiyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarını belirledi.
Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?
1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
