onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 14:45

Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında zamlı maaşlar geliyor. Hem asgari ücrete hem de maaşlara ne kadar zam geleceği merak edilirken bir yandan vatandaşlar tasarruf ve birikim yapmanın yollarını araştırıyor. Bu nedenle son zamanlarda bankaların mevduat hesapları dikkat çekiyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarını belirledi.

Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, tasarruflarını büyütmek, faiz kazancı elde etmek ve yatırımlarını çeşitlendirmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarını kullanmayı seçiyor. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatırma işlemi yapan kişilere faiz getirisi sağlar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi etkenler nedeniyle bu oranlar değişebilir. Bu nedenle, bir müşterinin elde edeceği kazanç da bu etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Vade süresi sona erdiğinde, yatırılan ana para miktarı ve faiz geliri, hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde araştırmanız çok önemlidir.

Aralık 2025'ten itibaren bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları, yüzde 46'ya kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için, bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL 

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 27.204,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.204,66 TL

  • Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28.441,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.442,73 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.74,08 TL

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 26.531,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

*Söz konusu veriler, 1 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın