Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Birçok insan, tasarruflarını büyütmek, faiz kazancı elde etmek ve yatırımlarını çeşitlendirmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarını kullanmayı seçiyor. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatırma işlemi yapan kişilere faiz getirisi sağlar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi etkenler nedeniyle bu oranlar değişebilir. Bu nedenle, bir müşterinin elde edeceği kazanç da bu etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Vade süresi sona erdiğinde, yatırılan ana para miktarı ve faiz geliri, hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde araştırmanız çok önemlidir.

Aralık 2025'ten itibaren bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları, yüzde 46'ya kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için, bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.