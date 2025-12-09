Cevdet Yılmaz Açıkladı: Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Pilot Bölgelerde Uygulanmaya Başlanacak

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2026’da bazı pilot illerde yürürlükte olacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz hangi illerin pilot bölge olacağını ise açıklamadı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi 2027 yılında ise tüm Türkiye’de yürürlükte olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “vatandaşlık maaşı” ile ilgili açıklaması şu şekilde;

“GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız”