Cevdet Yılmaz Açıkladı: Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Pilot Bölgelerde Uygulanmaya Başlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2026 yılında pilot bölgelerde hayata geçirleceğini söyledi. “GETAD” diye kısaltılan vatandaşlık maaşı 2027’de ise tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlık maaşı ile hane geliri asgari ücretin altında kalan kimselere sosyal yardım yapılacak.
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen GETAD ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklaması heyecanlandırdı.
Vatandaşlık maaşı nedir?
