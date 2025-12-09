onedio
article/comments
article/share
Cevdet Yılmaz Açıkladı: Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Pilot Bölgelerde Uygulanmaya Başlanacak

İsmail Kahraman
09.12.2025 - 23:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2026 yılında pilot bölgelerde hayata geçirleceğini söyledi. “GETAD” diye kısaltılan vatandaşlık maaşı 2027’de ise tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlık maaşı ile hane geliri asgari ücretin altında kalan kimselere sosyal yardım yapılacak.

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen GETAD ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklaması heyecanlandırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2026’da bazı pilot illerde yürürlükte olacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz hangi illerin pilot bölge olacağını ise açıklamadı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi 2027 yılında ise tüm Türkiye’de yürürlükte olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “vatandaşlık maaşı” ile ilgili açıklaması şu şekilde;

GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız”

Vatandaşlık maaşı nedir?

Vatandaşlık maaşından, gelir istikrarsızlığı yaşayan kişiler yararlanabilecek. Ailede hiç kimsenin çalışmadığı ya da hane gelirinin asgari ücret seviyesinin altına düştüğü durumlarda vatandaşlık maaşı alınabilecek. Destek tutarının hane gelirine göre hesaplanması bekleniyor.

Vatandaşlık maaşındaki kriter de belli oldu. Ailede bir kişi, istihdama katılırsa ödeme duracak. Ayrıca bu süreçte, aktif rol alabilen kişilere devlet tarafından yönlendirme yapılacak.

