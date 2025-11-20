Vatandaşlık Maaşı Nedir? Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar, Kimlere Verilecek?

Vatandaşlık Maaşı, mevcut sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak ailelerin toplam hane gelirini belirli bir seviyenin altına düşürmemeyi amaçlayan yeni bir destek modelidir. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında geliştirilen bu modelde amaç, hiçbir hanenin asgari geçim seviyesinin altında kalmamasıdır.

Ailede kimsenin çalışmadığı ya da hane geliri belirlenen sınırı karşılamadığı durumlarda devlet, geliri tamamlayıcı ödeme yapacak. Bu destek, aileden en az bir birey işgücüne dahil olana kadar sürecek.