Vatandaşlık Maaşı Nedir? Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar, Kimlere Verilecek?

Vatandaşlık Maaşı Nedir? Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar, Kimlere Verilecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 10:53

Türkiye’de sosyal yardım sistemini yeniden şekillendirecek 'Vatandaşlık Maaşı' modeli için çalışmalar hız kazandı. 2026’da pilot olarak başlaması planlanan sistem, düşük gelirli hanelere düzenli ve gelir tamamlayıcı destek sağlamayı hedefliyor. Aile bazlı oluşturulan bu modelde, hane geliri belirlenen sınırın altındaysa aradaki fark devlet tarafından ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortak çalışma yürütüyor. 

Peki vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek, ne zaman başlayacak?

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Vatandaşlık Maaşı, mevcut sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak ailelerin toplam hane gelirini belirli bir seviyenin altına düşürmemeyi amaçlayan yeni bir destek modelidir. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında geliştirilen bu modelde amaç, hiçbir hanenin asgari geçim seviyesinin altında kalmamasıdır.

Ailede kimsenin çalışmadığı ya da hane geliri belirlenen sınırı karşılamadığı durumlarda devlet, geliri tamamlayıcı ödeme yapacak. Bu destek, aileden en az bir birey işgücüne dahil olana kadar sürecek.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Vatandaşlık maaşının kesin TL tutarı henüz açıklanmadı. Tutar, hane gelirine ve belirlenen asgari gelir eşiğine göre değişecek.

Sistem ise şöyle işleyecek: Devlet bir asgari gelir standardı belirleyecek. Ailenin mevcut geliri bu sınırın altındaysa, aradaki fark devlet tarafından her ay karşılanacak.

Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek?

Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek?

Destek, yalnızca gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere verilecek. Yardım kişi bazlı değil, aile bazlı hesaplanacak.

Öne çıkan kriterler:

  • Hane geliri, belirlenecek asgari gelir eşiğinin altında olmalı.

  • Ailede yaşayan tüm kişilerin gelirleri değerlendirmeye alınacak.

  • Engelli, yaşlı, işsiz veya kronik gelir yetersizliği yaşayan haneler öncelikli olacak.

  • Ailede hiç çalışan yoksa, en az bir kişinin işgücüne katılımı sağlanana kadar destek sürecek.

Vatandaşlık Maaşı Şartları Nelerdir?

Vatandaşlık Maaşı Şartları Nelerdir?

Resmi şartlar uygulama rehberiyle netleşecek ancak üzerinde durulan temel kriterler şöyle:

  • Ailenin toplam geliri belirlenen sınırın altında olmalı.

  • Gelir eşiği ile hane geliri arasındaki fark devlet tarafından karşılanacak.

  • Yardımlar, birey değil hane üzerinden değerlendirilecek.

  • Evde kimse çalışmıyorsa, destek en az bir kişi iş bulana kadar devam edecek.

  • Sistem, diğer sosyal yardımlarla entegre şekilde çalışacak.

Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Başlayacak?

Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Başlayacak?

Vatandaşlık Maaşı'nın:

  • Çalışmaları önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

  • 2026 yılında pilot illerde uygulanmaya başlanacak.

  • Pilot sonuçlarına göre sistemin kademeli olarak tüm Türkiye’ye yayılması planlanıyor.

Pilot iller henüz açıklanmadı ancak düşük gelirli bölgeler ve deprem bölgesi şehirlerinin öncelikli olması bekleniyor.

