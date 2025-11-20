Vatandaşlık Maaşı Nedir? Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar, Kimlere Verilecek?
Türkiye’de sosyal yardım sistemini yeniden şekillendirecek 'Vatandaşlık Maaşı' modeli için çalışmalar hız kazandı. 2026’da pilot olarak başlaması planlanan sistem, düşük gelirli hanelere düzenli ve gelir tamamlayıcı destek sağlamayı hedefliyor. Aile bazlı oluşturulan bu modelde, hane geliri belirlenen sınırın altındaysa aradaki fark devlet tarafından ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortak çalışma yürütüyor.
Peki vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek, ne zaman başlayacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlık Maaşı Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?
Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek?
Vatandaşlık Maaşı Şartları Nelerdir?
Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Başlayacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın