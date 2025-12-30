onedio
article/comments
İki Kez Kalbi Duran Futbol Yorumcusu Gökmen Özdenak Yoğun Bakıma Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.12.2025 - 09:26

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, yoğun bakıma alındı.

Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak 29 Aralık saat 15.00 civarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca evinde nefessiz kaldı ve nabzı durdu.

Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
