İki Kez Kalbi Duran Futbol Yorumcusu Gökmen Özdenak Yoğun Bakıma Alındı
Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, yoğun bakıma alındı.
