Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Aylık Geliri Mahkemede Açıklandı
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hem Mert Hakan Yandaş hem de Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıkarken, iki futbolcunun aylık gelirleri de dava dosyasına girdi. Mert Hakan, savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3,5 milyon lira olduğunu söylerken; Metehan Baltacı’nın aylık geliri ise dava dosyasında 1,5 milyon lira olarak yer aldı.
Türkiye’de hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin karıştığı bahis skandalında geçtiğimiz günlerde tutuklamalar yaşanmıştı.
Mert Hakan 3,5 milyon lira, Metehan Baltacı, 1,5 milyon lira
