Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Aylık Geliri Mahkemede Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 08:22

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hem Mert Hakan Yandaş hem de Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıkarken, iki futbolcunun aylık gelirleri de dava dosyasına girdi. Mert Hakan, savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3,5 milyon lira olduğunu söylerken; Metehan Baltacı’nın aylık geliri ise dava dosyasında 1,5 milyon lira olarak yer aldı.

Türkiye’de hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin karıştığı bahis skandalında geçtiğimiz günlerde tutuklamalar yaşanmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Konyasporlu Ndao gibi isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın savcılık ifadelerinde aylık kazançları da dosyaya girdi.

Mert Hakan 3,5 milyon lira, Metehan Baltacı, 1,5 milyon lira

Mert Hakan Yandaş, savcılıkta kendisine sorulan “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna aylık gelirinin 3,5 milyon lira olduğunu beyan etti. Yandaş, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenilemişti.

Galatasaraylı Metehan Baltacı ise aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu ifade etti.

