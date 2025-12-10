Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın Aylık Geliri Mahkemede Açıklandı

Mert Hakan Yandaş, savcılıkta kendisine sorulan “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna aylık gelirinin 3,5 milyon lira olduğunu beyan etti. Yandaş, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenilemişti.

Galatasaraylı Metehan Baltacı ise aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu ifade etti.