Aralık 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
10.12.2025 - 12:29

Fransız otomobil devi DS, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan ve 2018'de PSA Grubu'na katılan DS, günümüzde Peugeot tarafından denetleniyor. Son yıllarda ise yenilenen tarzı, avantajlı fiyatları ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemizde DS 4 ve DS 7 modelleri öne çıkıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Aralık ayında güncellenen fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Aralık ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil devi DS, Aralık ayında geçerli güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden DS 4, Aralık ayında da geçtiğimiz ay olduğu gibi 2.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: DS tarafından duyurulan 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıdan inceleyebilirsiniz. DS'nin resmi internet sitesinden alındığını; dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ya da opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise belirtmeliyiz.

DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.690.000 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - 3.207.600 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 89.100 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2025

DS'nin DS 7 modeli dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuluyor: 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.695.000 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - 4.154.400 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 115.400 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.299.000 TL

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - 5.079.600 TL (__Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 141.100 TL I __Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

