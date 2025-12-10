Aralık 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi DS, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılan ve 2018'de PSA Grubu'na katılan DS, günümüzde Peugeot tarafından denetleniyor. Son yıllarda ise yenilenen tarzı, avantajlı fiyatları ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemizde DS 4 ve DS 7 modelleri öne çıkıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Aralık ayında güncellenen fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Aralık ayı fiyatları