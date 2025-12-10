onedio
Aralık 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
10.12.2025 - 12:24

Çinli otomobil devi Chery tarafından üretilen Jaecoo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Off-road SUV segmentindeki yeni otomobili Jaecoo 7 ile geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan marka, bu yıl da satış rekorları kırmayı başardı. Segmentinde fark yaratan menzili ve yeni modelleriyle dünya çapında adından söz ettiren Jaecoo, yüksek performansıyla otomobil severlerin ilgisini gelecek yılda da üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Peki, Jaecoo 7'nin Aralık ayı fiyatı ne olacak? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Aralık ayı fiyatları ve özellikleri

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, J7 ile satış rekorları kırıyor. Markanın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan 1 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar geçerli olacak fiyatları ise Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlendi. 

Uyarı: Aşağıda, Jaecoo'nun internet sitesinden alınan fiyatları bulabilirsiniz. Ancak fiyatların, otomobilin standart donanımına ek olarak seçilen ekstra özellikler ya da dönemlik kampanyalara bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Aralık 2025

Jaecoo'nun Türkiye'de otomobil tutkunları ile buluşan modeli J7, fiyat ve performansı ile dikkat çekiyor. Markanın fiyatları ise Aralık ayında da değişmedi. İşte J7'nin güncel anahtar teslim fiyatları:

  • Jaecoo 7 Revive: 4x2 (Önden Çekiş): 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km - 2.550.000 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.170.000 TL 

  • Jaecoo 7 Evolve 4x4: 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km  2.725.000 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.380.000 TL

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

  • Jaecoo J7, 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork kapasitesiyle öne çıkan bir performansa sahip. Bu etkileyici güç, hem 4x4 hem de 4x2 sürüş seçenekleriyle birleştiğinde, J7'nin sürüş deneyimini zenginleştiriyor ve bir üst seviyeye taşıyor.

  • Otomobil, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış. Ayrıca, J7'nin ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, sürüş deneyimini daha da ileriye taşıyor ve bu özelliğiyle segmentindeki diğer otomobillerden ayrılıyor. 

  • Yakıt tüketimi açısından da J7, modeline bağlı olarak farklılık gösteriyor. 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litre yakıt tüketimi değerine sahip.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri:

J7'nin teknik özelliklerini incelediğimizde, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi modern teknolojilere sahip olduğunu görüyoruz. Üst seviye donanımlarında ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi ileri teknoloji özellikler yer alıyor. 

J7'nin iç donanımına baktığımızda ise standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunduğunu görüyoruz. Multimedya ekranının boyutu modeline göre değişiklik gösteriyor. 4x2 modelinde 13.2 inç, 4x4 modelinde ise 14.8 inç ekran bulunuyor. Bu özellikler, kullanıcılarına geniş ve rahat bir görüş alanı sunuyor. Tüm bu özelliklerle J7'nin kullanım kolaylığı, konforu ve teknolojik donanımı dikkat çekiyor.

