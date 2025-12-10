Aralık 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

J7'nin teknik özelliklerini incelediğimizde, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi modern teknolojilere sahip olduğunu görüyoruz. Üst seviye donanımlarında ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi ileri teknoloji özellikler yer alıyor.

J7'nin iç donanımına baktığımızda ise standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunduğunu görüyoruz. Multimedya ekranının boyutu modeline göre değişiklik gösteriyor. 4x2 modelinde 13.2 inç, 4x4 modelinde ise 14.8 inç ekran bulunuyor. Bu özellikler, kullanıcılarına geniş ve rahat bir görüş alanı sunuyor. Tüm bu özelliklerle J7'nin kullanım kolaylığı, konforu ve teknolojik donanımı dikkat çekiyor.