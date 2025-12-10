onedio
Aralık 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
10.12.2025 - 12:22

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. 2018 yılında İspanyol üretici SEAT'tan ayrılan Cupra, yıllardır sportif ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemlerde ise markanın %100 elektrikli Born ve Terramar, Formentor, Leon, Ateca modellerine, otomobil tutkunlarının ilgisi artıyor. Peki, Aralık ayında Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Cupra'nın Aralık ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi: Aralık 2025

Volkswagen grubunun çatısı altında yer alan dünyaca ünlü marka Cupra, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Formentor, Aralık ayında da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi 2.571.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uyarı: Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Cupra'nın internet sitesinden aldığımız fiyatlar, dönemsel kampanyalar ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. Markanın bazı modellerinde yıl sonu avantajları kapsamında '__Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı' da yer alıyor. 

Cupra Terramar Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.901.000 I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.741.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.556.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 3.211.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 4.126.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 2.186.568 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.970.000 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.986.000 TL

Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.571.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.244.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.926.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 3.326.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.930.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) - 5.996.000 TL

