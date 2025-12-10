Aralık 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen grubunun çatısı altında yer alan dünyaca ünlü marka Cupra, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Formentor, Aralık ayında da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi 2.571.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uyarı: Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Cupra'nın internet sitesinden aldığımız fiyatlar, dönemsel kampanyalar ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. Markanın bazı modellerinde yıl sonu avantajları kapsamında '__Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı' da yer alıyor.