Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 17:04

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford'un 1903 yılında kurduğu Ford, yıllardır ödün vermediği kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve prestiji ile en çok satanlar listesinde yer alıyor. Otomobil tutkunları tarafından sıkça tercih edilen Ford, Borsa İstanbul'da ise en değerli otomotiv şirketi olma ünvanının sahibi! Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E'nin Aralık ayı fiyatları ne kadar?

İşte Ford'un güncel Aralık fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Aralık 2025

Amerikalı otomobil devi Ford, güncellenen fiyat listesini 9 Aralık'ta duyurdu. Markanın en yeni modellerinden Puma GenE, bu ay 1.879.100 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla alıcının beğenisine sunuldu. 

Uyarı: Ford tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıdaki bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatlar, sınırlı stoklu, Aralık ayına özel kampanyalar, ödeme yöntemleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ford Kuga Fiyat Listesi Aralık 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 3.206.700 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 3.023.500 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.376.400 TL

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.935.700 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.245.000 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.360.000 TL

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1.784.800 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.012.400 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.879.100 TL
Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.189.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.752.200 TL

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.000.900 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Aralık 2025

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.346.700 TL

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.004.600 TL 

  • Wildtrak X4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.790.400 TL 

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel 4.061.200 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.089.900 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.050.600 TL 

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.213.100 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 3.792.800 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.334.800 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 3.894.400 TL

Ford Edge Fiyat Listesi Aralık 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
