onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 17:04

Elektrikli otomobillerin öncüsü Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri ile dünya çapında adından söz ettiren Tesla, Türkiye pazarında sadece Model Y ile yer alıyor. Model Y'nin full self-driving, gelişmiş oto-pilot ve standart oto-pilot paketleri alıcının beğenisine sunuluyor. Peki, Tesla Model Y'nin Aralık ayı fiyatı ne oldu? Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Aralık ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla Fiyat Listesi: Aralık 2025

Tesla Fiyat Listesi: Aralık 2025

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde kurulan Amerikalı otomobil devi Tesla, 2003 yılından beri her adımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın güncellenen Aralık ayı fiyatları ise yıl bitmeden sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına giriyor. 

Uyarı: Tesla tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen satış fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın web sitesinden alınan fiyatların ise kampanyalar, ödeme şekilleri ya da opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterdiğini belirmeliyiz! 

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Aralık 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Aralık 2025

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Aralık ayı fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.338.105 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.817.613 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.127.516 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.607.024 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.349.300 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.392.640 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022'de Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı' kategorisinde 5 yıldıza layık görülen Tesla Model Y, otomobil dünyasına ise 2019'da giriş yaptı. Gelin, bir kez daha Tesla Model Y'nin özelliklerini inceleyelim: 

  • 396 beygir gücünde (291 kW) bir motora ve 510 Nm torka sahip Model Y, performansıyla dikkat çekiyor. 

  • 500 km'lik menzili ise onu sınıfındaki diğer otomobillerden ayırıyor. 

  • Küçük arazi aracı olarak tercih edilen Model Y, 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede çıkabiliyor. 

  • Model Y, maksimum 201 km/saat hıza ulaşabilme yeteneğiyle sürüş deneyimini heyecan verici hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri: 

Model Y'nin donanım özellikleri de sürücülere güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu artıran diğer özellikler arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın