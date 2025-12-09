Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2022'de Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı' kategorisinde 5 yıldıza layık görülen Tesla Model Y, otomobil dünyasına ise 2019'da giriş yaptı. Gelin, bir kez daha Tesla Model Y'nin özelliklerini inceleyelim:

396 beygir gücünde (291 kW) bir motora ve 510 Nm torka sahip Model Y, performansıyla dikkat çekiyor.

500 km'lik menzili ise onu sınıfındaki diğer otomobillerden ayırıyor.

Küçük arazi aracı olarak tercih edilen Model Y, 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede çıkabiliyor.

Model Y, maksimum 201 km/saat hıza ulaşabilme yeteneğiyle sürüş deneyimini heyecan verici hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri:

Model Y'nin donanım özellikleri de sürücülere güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu artıran diğer özellikler arasında yer alıyor.