Sezen Aksu'nun En İyi Albümü Hangisi?

Toplanın bu sefer Minik Serçe yani Sezen Aksu'nun hepimizi büyüleyen ve bir türlü hafızamızdan çıkmayan o albümünü seçiyoruz. Derin bir nefes alın ve Sezen Aksu'nun o eşsiz sesine odaklanın. Ardından da seçiminizi yapın. Hazırsanız hadi başlıyoruz!