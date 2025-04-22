Justin Bieber ile Yaşadığı Aşkla Toksik İlişkinin Kitabını Yazan Hailey Bieber, Hastalığını Paylaştı

İlk olarak 2009 yılında tanıştılar; Hailey’in babası, oyuncu Stephen Baldwin aracılığıyla gerçekleşen bu tanışma, o zamanlar sadece bir “hayranla tanışma” gibiydi. Hailey, Justin’in hayranlarından biriydi. Ancak zamanla ikili arasında bir arkadaşlık gelişti. Yıllar içinde ilişkileri çeşitli dönemlerde romantik bir boyut kazandı, ancak bu süreçte Justin, uzun süre boyunca Selena Gomez ile medyatik bir ilişki yaşadı.

2015’in sonlarına doğru Hailey ve Justin arasında romantik söylentiler tekrar ortaya çıktı. İkili birlikte vakit geçiriyor, tatillere çıkıyor, ancak ilişkiyi resmi olarak tanımlamaktan kaçınıyorlardı. 2016’da kısa süreli bir ayrılık yaşadılar. Justin, verdiği bir röportajda evliliğe hazır olmadığını ve Hailey’i kırmak istemediğini belirtmişti. Bu ayrılık döneminde ikisi de başka ilişkilere yöneldi.