Justin Bieber ile Yaşadığı Aşkla Toksik İlişkinin Kitabını Yazan Hailey Bieber, Hastalığını Paylaştı
Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Hailey Bieber, sevenlerini üzdü. Instagram hesabında ani bir paylaşımla sağlık sorununu sevenleriyle paylaştı.
Hailey, Justin'in eski aşkı Selena ile karşılaştırılmasıyla şimdilerde sosyal medyanın gündeminde biliyorsunuz.
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Hailey ve Justin Bieber aşkını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şimdilerde ayrılık söylentileri kol gezse de bunu kanıtlayacak hiçbir açıklama yapılmadı Bieber'lar cephesinden.
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Justin Bieber ile olan aşkının yanı sıra kendisi şimdilerde aynı zamanda bir iş kadını olarak da tanınıyor.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlü güzel, hayranlarını korkuttu. Hailey Bieber, yumurtalıklarında iki kisti olduğunu açıkladı.
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