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Justin Bieber ile Yaşadığı Aşkla Toksik İlişkinin Kitabını Yazan Hailey Bieber, Hastalığını Paylaştı

Justin Bieber ile Yaşadığı Aşkla Toksik İlişkinin Kitabını Yazan Hailey Bieber, Hastalığını Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 23:40

Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Hailey Bieber, sevenlerini üzdü. Instagram hesabında ani bir paylaşımla sağlık sorununu sevenleriyle paylaştı. 

Hailey, Justin'in eski aşkı Selena ile karşılaştırılmasıyla şimdilerde sosyal medyanın gündeminde biliyorsunuz.

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Hailey ve Justin Bieber aşkını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şimdilerde ayrılık söylentileri kol gezse de bunu kanıtlayacak hiçbir açıklama yapılmadı Bieber'lar cephesinden.

Hailey ve Justin Bieber aşkını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şimdilerde ayrılık söylentileri kol gezse de bunu kanıtlayacak hiçbir açıklama yapılmadı Bieber'lar cephesinden.

İlk olarak 2009 yılında tanıştılar; Hailey’in babası, oyuncu Stephen Baldwin aracılığıyla gerçekleşen bu tanışma, o zamanlar sadece bir “hayranla tanışma” gibiydi. Hailey, Justin’in hayranlarından biriydi. Ancak zamanla ikili arasında bir arkadaşlık gelişti. Yıllar içinde ilişkileri çeşitli dönemlerde romantik bir boyut kazandı, ancak bu süreçte Justin, uzun süre boyunca Selena Gomez ile medyatik bir ilişki yaşadı.

2015’in sonlarına doğru Hailey ve Justin arasında romantik söylentiler tekrar ortaya çıktı. İkili birlikte vakit geçiriyor, tatillere çıkıyor, ancak ilişkiyi resmi olarak tanımlamaktan kaçınıyorlardı. 2016’da kısa süreli bir ayrılık yaşadılar. Justin, verdiği bir röportajda evliliğe hazır olmadığını ve Hailey’i kırmak istemediğini belirtmişti. Bu ayrılık döneminde ikisi de başka ilişkilere yöneldi.

Justin Bieber ile olan aşkının yanı sıra kendisi şimdilerde aynı zamanda bir iş kadını olarak da tanınıyor.

Justin Bieber ile olan aşkının yanı sıra kendisi şimdilerde aynı zamanda bir iş kadını olarak da tanınıyor.

Hailey, kendi makyaj markasının işletmeciliğini yapıyor. Aynı zamanda minik oğlu Blues'a da vakit ayırıyor. Yani çocuk da yaparım kariyer de sözünün vücut bulmuş hali kendisi.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlü güzel, hayranlarını korkuttu. Hailey Bieber, yumurtalıklarında iki kisti olduğunu açıkladı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlü güzel, hayranlarını korkuttu. Hailey Bieber, yumurtalıklarında iki kisti olduğunu açıkladı.

Hailey, şişmiş karnının belli olduğu bir fotoğrafla birlikte yaptığı açıklamada, 'Şu anda iki yumurtalık kistim var. Eğer sizde de varsa, yalnız olmadığınızı bilin. Sizinleyim' ifadelerini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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