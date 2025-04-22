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Kanye West'ten Şok Açıklama: 14 Yaşına Kadar Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi!

Kanye West'ten Şok Açıklama: 14 Yaşına Kadar Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 12:34

Yaptığı açıklamalar ve X'te paylaştığı tweet'lerle sık sık gündeme oturan Kanye West çocukluğuna dair travmatik bir açıklamada bulundu. Yeni şarkısı Cousins'ın arkasında yatan hikayeyi anlatan Kanye West, 6 yaşından 14 yaşına kadar erkek kuzeninin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

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Enteresan çıkışları, açıklamaları ve eşi Bianca Censori'nin giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Kanye West, X'te bir dizi tweet paylaşarak yine gündemin göbeğine oturdu.

Enteresan çıkışları, açıklamaları ve eşi Bianca Censori'nin giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Kanye West, X'te bir dizi tweet paylaşarak yine gündemin göbeğine oturdu.

Kanye West'in Twitter (X) hesabını da epey aktif ve tuhaf kullandığına mutlaka denk gelmişsinizdir. 

Son zamanlarda hem Trump hakkında hem de Yahudiler hakkında ağza alınmayacak sözler sarf eden Kanye West, bir gece ansızın ortaya çıkıyor ve hepimizi şoklardan şoklara sürükleyecek, aynı zamanda da 'Artık yetmedi mi?' dedirtecek açıklamalarda bulunuyor. 

Geçtiğimiz haftalarda da uzun süredir süregelen Taylor Swift kavgasına level atlatmış, hiç de hoş olmayan bir söylemde bulunarak Swift'i hedef almıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde de yeni şarkısı "Cousins"ı piyasaya sürdü kendisi. Oldukça rahatsız edici görüntüler içeren klip epey yadırgandı, fakat sürpriz değildi tabii tam Kanye'lik bir klipti.

Asıl mesele ise şarkısı Cousins'ın hikayesini anlatmaya karar verdiğinde koptu. X'te aşağıda gördüğünüz tweet'i paylaşan Kanye West;

Asıl mesele ise şarkısı Cousins'ın hikayesini anlatmaya karar verdiğinde koptu. X'te aşağıda gördüğünüz tweet'i paylaşan Kanye West;

14 yaşına kadar erkek kuzeni tarafından cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şarkısının konusunun, hayat boyu hapis cezasına çarptırılan ve hamile bir kadını öldürdüğü belirtilen kuzeni olduğunu dile getiren West, bu olaydan kendini kısmen sorumlu hissettiğini de belirtti.

'Belki de kendi benmerkezci karmaşamda, 6 yaşındayken ona o müstehcen dergileri göstermemin ve sonra gördüklerimizi canlandırmamızın benim hatam olduğunu hissettim' dedi. '14 yaşına dek kuzenimin cinsel istismarına maruz kaldım' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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