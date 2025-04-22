Kanye West'ten Şok Açıklama: 14 Yaşına Kadar Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi!
Yaptığı açıklamalar ve X'te paylaştığı tweet'lerle sık sık gündeme oturan Kanye West çocukluğuna dair travmatik bir açıklamada bulundu. Yeni şarkısı Cousins'ın arkasında yatan hikayeyi anlatan Kanye West, 6 yaşından 14 yaşına kadar erkek kuzeninin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.
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Enteresan çıkışları, açıklamaları ve eşi Bianca Censori'nin giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Kanye West, X'te bir dizi tweet paylaşarak yine gündemin göbeğine oturdu.
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Geçtiğimiz saatlerde de yeni şarkısı "Cousins"ı piyasaya sürdü kendisi. Oldukça rahatsız edici görüntüler içeren klip epey yadırgandı, fakat sürpriz değildi tabii tam Kanye'lik bir klipti.
Asıl mesele ise şarkısı Cousins'ın hikayesini anlatmaya karar verdiğinde koptu. X'te aşağıda gördüğünüz tweet'i paylaşan Kanye West;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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