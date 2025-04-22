Kanye West'ten Şok Açıklama: 14 Yaşına Kadar Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi!

Kanye West'in Twitter (X) hesabını da epey aktif ve tuhaf kullandığına mutlaka denk gelmişsinizdir.

Son zamanlarda hem Trump hakkında hem de Yahudiler hakkında ağza alınmayacak sözler sarf eden Kanye West, bir gece ansızın ortaya çıkıyor ve hepimizi şoklardan şoklara sürükleyecek, aynı zamanda da 'Artık yetmedi mi?' dedirtecek açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda da uzun süredir süregelen Taylor Swift kavgasına level atlatmış, hiç de hoş olmayan bir söylemde bulunarak Swift'i hedef almıştı.