Hollanda'da Erasmus Yapan Bir Öğrenci Oradaki Eğitimle Ülkemizdeki Üniversite Eğitimini Karşılaştırdı

Ülkemizdeki üniversite mezunlarının büyük bir bölümü işsizlikle karşı karşıya. Bu durum, üniversite eğitiminin niteliği ve iş piyasası ile uyumu konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Hollanda'da Erasmus yapan bir öğrenci, iki ülke arasındaki eğitim farkını anlattı. “Türkiye’de üniversite falan yok. Burada 5 ay geçirdim ve şunu söyleyebilirim ki Türkiye ile yurt dışı arasında eğitim konusunda ciddi fark var.' diyen genç, Türkiye'de öğretmenlerin yalnızca bilgi aktardığını, orada ise öğrencileri düşünmeye ve konuşmaya zorladıklarını anlattı.