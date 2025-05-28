Hollanda'da Erasmus Yapan Bir Öğrenci Oradaki Eğitimle Ülkemizdeki Üniversite Eğitimini Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJ9yNKdNTyH/
Ülkemizdeki üniversite mezunlarının büyük bir bölümü işsizlikle karşı karşıya. Bu durum, üniversite eğitiminin niteliği ve iş piyasası ile uyumu konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Hollanda'da Erasmus yapan bir öğrenci, iki ülke arasındaki eğitim farkını anlattı. “Türkiye’de üniversite falan yok. Burada 5 ay geçirdim ve şunu söyleyebilirim ki Türkiye ile yurt dışı arasında eğitim konusunda ciddi fark var.' diyen genç, Türkiye'de öğretmenlerin yalnızca bilgi aktardığını, orada ise öğrencileri düşünmeye ve konuşmaya zorladıklarını anlattı.
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Bilal Erdoğan'ın eğitim sistemimiz üzerine yaptığı yorum gündem olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Burj-el Laklak Glu Glu Şakşak üniversitesinde yapılan bi araştırmaya göre, Türkiye'deki eğitim sistemi Avrupa'yla ayn... Devamını Gör