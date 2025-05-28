Bilal Erdoğan Şimdi de Eğitimi Yorumladı: "Ülkemizde Eğitim Altyapısı En İyi Ülkelerle Aynı Düzeyde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan geçtiğimiz günlerde, doğum oranlarındaki düşüş hakkında konuşmuştu hatırlarsanız. Doğum oranlarının düşmesinin ekonomi ile bir bağlantısı olmadığını, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısının azaltıldığını söylemişti. Bu youmu ise tek parametrenin bu olmaması sebebiyle eleştirilmişti.
Kendisi şimdi de, yine değişmesi gündeme gelen eğitim sistemimiz hakkında konuştu.
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Eğitim sistemimizin 23 senede istikrarlı bir şekilde gelişim gösterdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, ülkemizin şu anda hem Avurpa'nın hem dünyanın en iyileri arasına girdiğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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