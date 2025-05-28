Bilal Erdoğan Şimdi de Eğitimi Yorumladı: "Ülkemizde Eğitim Altyapısı En İyi Ülkelerle Aynı Düzeyde"

'Ülkemizde şu anda eğitim altyapısı dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye gelmiş durumda. ' diyen Erdoğan, bazı özelliklerimizin bazı ülkelerden daha iyi, bazılarının da bir tık altında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin değişeceği konuşulmuş, yerine 3+1 modeli, 2+2 modeli ve yaş modeli gibi seçeneklerin olduğu öğrenilmişti.