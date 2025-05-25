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Cumhurbaşkanı Erdoğan "En Türk Özelliğiniz Nedir?" Sorusunu Yanıtladı: "İyi Konuşurum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En Türk Özelliğiniz Nedir?" Sorusunu Yanıtladı: "İyi Konuşurum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 12:44

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 7.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, kendisine mikrofon uzatan bir miniğin sorusunu yanıtladı. 'En Türk özelliğiniz nedir?' sorusuna 'İyi konuşurum' cevabını veren Erdoğan, kendisine soru soran miniğe para vermeyi de ihmal etmedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Etnospor, etnik kimlikler ve geleneksel kültürlerle bağlantılı olan ve bu öğeleri koruma altına alan spor etkinliklerinin geniş bir kapsamını ifade eder.

Etnospor, etnik kimlikler ve geleneksel kültürlerle bağlantılı olan ve bu öğeleri koruma altına alan spor etkinliklerinin geniş bir kapsamını ifade eder.

Bu sporlar, kültürel mirasın ve etnik çeşitliliğin yaşatılmasında önemli bir rol oynar. Aba Güreşi, Pato, Ssierum, Tent Pegging, Aşık Oyunları, Yabusame, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu tür sporların birkaç örneğidir.

Etnosporlar, genellikle belirli bir etnik grubun veya topluluğun tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimlerini yansıtır. Örneğin, Aba Güreşi, genellikle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oynanan geleneksel bir Türk sporudur. Diğer yandan, Pato, Arjantin'in ulusal sporu olup, at üzerinde oynanan bir top oyunudur. Ssierum ise, Güney Kore'nin geleneksel güreş biçimidir.

Tükiye'de de Etnospor kültür festivali 7 senedir düzenleniyor. Katılım ise ücretsiz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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