Cumhurbaşkanı Erdoğan "En Türk Özelliğiniz Nedir?" Sorusunu Yanıtladı: "İyi Konuşurum"

Bu sporlar, kültürel mirasın ve etnik çeşitliliğin yaşatılmasında önemli bir rol oynar. Aba Güreşi, Pato, Ssierum, Tent Pegging, Aşık Oyunları, Yabusame, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu tür sporların birkaç örneğidir.

Etnosporlar, genellikle belirli bir etnik grubun veya topluluğun tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimlerini yansıtır. Örneğin, Aba Güreşi, genellikle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oynanan geleneksel bir Türk sporudur. Diğer yandan, Pato, Arjantin'in ulusal sporu olup, at üzerinde oynanan bir top oyunudur. Ssierum ise, Güney Kore'nin geleneksel güreş biçimidir.

Tükiye'de de Etnospor kültür festivali 7 senedir düzenleniyor. Katılım ise ücretsiz.