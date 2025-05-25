Cumhurbaşkanı Erdoğan "En Türk Özelliğiniz Nedir?" Sorusunu Yanıtladı: "İyi Konuşurum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 7.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, kendisine mikrofon uzatan bir miniğin sorusunu yanıtladı. 'En Türk özelliğiniz nedir?' sorusuna 'İyi konuşurum' cevabını veren Erdoğan, kendisine soru soran miniğe para vermeyi de ihmal etmedi.
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Etnospor, etnik kimlikler ve geleneksel kültürlerle bağlantılı olan ve bu öğeleri koruma altına alan spor etkinliklerinin geniş bir kapsamını ifade eder.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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