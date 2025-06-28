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Sıcaklar Tetikleyebilir! Son Dönemde Artan Kalp Krizi Vakalarının Sebebi Ne?

Sıcaklar Tetikleyebilir! Son Dönemde Artan Kalp Krizi Vakalarının Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 18:30

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Son zamanlarda, kalp krizi olaylarında dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Bu durum, hem sağlık profesyonellerini hem de genel halkı tedirgin ediyor. Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çeken bir sağlık sorunu. Hareketsiz yaşam, hızlı yaşam temposu ve stres kalp krizini tetikliyor. Bu durum, kalp sağlığının korunması ve kalp krizi riskinin azaltılması konusunda daha fazla bilinçlendirme ve önlem alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle, kalp krizinin nedenleri, belirtileri ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, herkes için büyük önem taşıyor.

Peki son dönemde kalp krizi vakalarının artmasının sebebi ne? Tedir için neler yapılabilir?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLcgdK...
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İzmir'de yaşanan olay kalp krizi vakalarının ne seviyelere geldiğini bir kere daha hatırlattı.

İzmir'de yaşanan olay kalp krizi vakalarının ne seviyelere geldiğini bir kere daha hatırlattı.

75 yaşındaki Zeki Aldemir, 22 Haziran'da çalıştığı taksi durağında fenalaştı. Durumu fark eden 58 yaşındaki taksi şoförü Ercan Kiremitçiler, arkadaşına yardım etmek isterken kendisi de kalp krizi geçirdi. İki vatandaş aynı anda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Özellikle yaz aylarında uzmanların söyledikleri dikkate alınmalı, doktor kontrolleri mutlaka yaptırılmalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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