Sıcaklar Tetikleyebilir! Son Dönemde Artan Kalp Krizi Vakalarının Sebebi Ne?

Son zamanlarda, kalp krizi olaylarında dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Bu durum, hem sağlık profesyonellerini hem de genel halkı tedirgin ediyor. Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çeken bir sağlık sorunu. Hareketsiz yaşam, hızlı yaşam temposu ve stres kalp krizini tetikliyor. Bu durum, kalp sağlığının korunması ve kalp krizi riskinin azaltılması konusunda daha fazla bilinçlendirme ve önlem alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle, kalp krizinin nedenleri, belirtileri ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, herkes için büyük önem taşıyor.

Peki son dönemde kalp krizi vakalarının artmasının sebebi ne? Tedir için neler yapılabilir?