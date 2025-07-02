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Şener Üşümezsoy Bursa Gemlik Depremlerini Yorumladı: "İstanbul Depreminin Artçıları"

Şener Üşümezsoy Bursa Gemlik Depremlerini Yorumladı: "İstanbul Depreminin Artçıları"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 14:40

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa Gemlik’te dün ve bugün olan depremler sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul için deprem tehlikesi olmadığını ve Gemlik’te yaşanan depremlerin Nisan ayında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu ifade etti.

Kaynak: Ekol TV

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Bursa Gemlik’te yaşanan deprem hareketliliği korku yaşattı.

Bursa Gemlik’te yaşanan deprem hareketliliği korku yaşattı.

AFAD, Gemlik’te sırasıyla 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan depremler, İstanbul’dan da hissedildi.

Ekol TV’ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Bursa Gemlik’te yaşanan depremler şimdilik tehlike oluşturmadığını söyledi.

“İstanbul’daki depremin artçıları”

“İstanbul’daki depremin artçıları”

Üşümüzsoy, daha önce de birçok kez vurguladığı gibi İstanbul için beklenen büyük depremin olmayacağını ve Nisan ayında Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremle enerjinin büyük kısmının açığa çıktığını söyledi. 

Ünlü deprem uzmanı dün ve bugün Gemlik’te yaşanan depremler için ise “İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremlerin artçıları” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümüzsoy’un açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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