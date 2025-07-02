Şener Üşümezsoy Bursa Gemlik Depremlerini Yorumladı: "İstanbul Depreminin Artçıları"

Üşümüzsoy, daha önce de birçok kez vurguladığı gibi İstanbul için beklenen büyük depremin olmayacağını ve Nisan ayında Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremle enerjinin büyük kısmının açığa çıktığını söyledi.

Ünlü deprem uzmanı dün ve bugün Gemlik’te yaşanan depremler için ise “İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremlerin artçıları” ifadelerini kullandı.