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İstanbul’da Görülen Kenenin İsmi Konuldu: 'Rhipicephalus’

İstanbul’da Görülen Kenenin İsmi Konuldu: 'Rhipicephalus’

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.07.2025 - 14:13

Kene kabusu yaz aylarıyla birlikte yeniden gündemde. Sıcaklıkların artmasıyla vaka artışı yaşanırken Türkiye'de kene ölümleri azımsanmayacak derecede. İstanbul'da son haftalarda kene vakalarındaki artış dikkat çekerken kenelerin türleri ve zararlı olup olmadığına dair çalışma başlatıldı. İncelemeler sonucunda İstanbul’da kenenin adı konuldu: 'Rhipicephalus'

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İstanbul’da kene vakaların artmasıyla, keneler incelendi.

İstanbul’da kene vakaların artmasıyla, keneler incelendi.

Söz konusu incelemeye dair İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bilgi verdi. İnsanların tedirginlik yaşadığını belirten Güner, İstanbul’da kene şikayetlerinin artmasının ardından inceleme başlattıklarını dile getirdi. Megakentte kene ısırasından dolayı sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını dile getiren Güner, şunları dedi:

'İstanbul'da 2025'te 9 bin 445 vatandaşımız kene ve kene şüphesiyle sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Hem haziranda sıcaklıkların artması hem de gündemin biraz daha keneden dolayı yoğunlaşmasından kaynaklı 5 binden fazla başvurumuz oldu. Ancak vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsun. Şu ana kadar İstanbul kaynaklı KKKA olmadı. 

Kendimizi keneden korumak için bazı önlemler almamız lazım. Kırsal alanlarda, piknik alanlarında veya çayır çimende gezerken pantolonlarımızın paçalarını çorabın içine sokabiliriz. Kenenin tutunacağı bir deri yüzeyi bırakmayarak kendimizi koruyabiliriz.

Kene konusunda neler yapılması gerektiğini bilmemiz önemli. Kene ısırması durumunda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kendileri keneyi çıkartmadan sağlık profesyonellerinden yardım almasını istiyoruz.'

İstanbul’da görülen kene 'Rhipicephalus’ tehlikeli mi?

İstanbul’da görülen kene 'Rhipicephalus’ tehlikeli mi?

Güner, Rhipicephalus'a dair bilgi verdi. Bu tür kenenin zararsız olduğunu belirten Güner, 'Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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