İstanbul’da Görülen Kenenin İsmi Konuldu: 'Rhipicephalus’

Söz konusu incelemeye dair İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bilgi verdi. İnsanların tedirginlik yaşadığını belirten Güner, İstanbul’da kene şikayetlerinin artmasının ardından inceleme başlattıklarını dile getirdi. Megakentte kene ısırasından dolayı sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını dile getiren Güner, şunları dedi:

'İstanbul'da 2025'te 9 bin 445 vatandaşımız kene ve kene şüphesiyle sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Hem haziranda sıcaklıkların artması hem de gündemin biraz daha keneden dolayı yoğunlaşmasından kaynaklı 5 binden fazla başvurumuz oldu. Ancak vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsun. Şu ana kadar İstanbul kaynaklı KKKA olmadı.

Kendimizi keneden korumak için bazı önlemler almamız lazım. Kırsal alanlarda, piknik alanlarında veya çayır çimende gezerken pantolonlarımızın paçalarını çorabın içine sokabiliriz. Kenenin tutunacağı bir deri yüzeyi bırakmayarak kendimizi koruyabiliriz.

Kene konusunda neler yapılması gerektiğini bilmemiz önemli. Kene ısırması durumunda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kendileri keneyi çıkartmadan sağlık profesyonellerinden yardım almasını istiyoruz.'