İstanbul’da Görülen Kenenin İsmi Konuldu: 'Rhipicephalus’
Kene kabusu yaz aylarıyla birlikte yeniden gündemde. Sıcaklıkların artmasıyla vaka artışı yaşanırken Türkiye'de kene ölümleri azımsanmayacak derecede. İstanbul'da son haftalarda kene vakalarındaki artış dikkat çekerken kenelerin türleri ve zararlı olup olmadığına dair çalışma başlatıldı. İncelemeler sonucunda İstanbul’da kenenin adı konuldu: 'Rhipicephalus'
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İstanbul’da kene vakaların artmasıyla, keneler incelendi.
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İstanbul’da görülen kene 'Rhipicephalus’ tehlikeli mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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