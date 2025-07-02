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Leman Dergisine Bir Soruşturma Daha: Leman'ın Karikatürü Sonrası Mali Soruşturma Başlatıldı

Leman Dergisine Bir Soruşturma Daha: Leman'ın Karikatürü Sonrası Mali Soruşturma Başlatıldı

leman
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 12:28 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 13:02

Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerin mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesine ilişkin mali soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında yeni bir soruşturma daha başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında yeni bir soruşturma daha başlattı.

Haber Türk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Savcılık, “şüphelilerin yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi” amacıyla mali soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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