Bir Katliamın Anatomisi: 2 Temmuz 1993 Madımak Oteli'nde Yaşananlar
“Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü
Bir türkü çığlıkla ateşe düştü
Kuytu bir köşede bir çiçek küstü
Döktü yaprağını boynunu büktü
Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz
Bilmez misin ki türküler yanmaz
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz...”
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta düzenlenecek Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne giden 33 aydın, bir grup gerici tarafından “Sivas laiklere mezar olacak” sözleriyle yakılarak öldürüldü. İnsanlık tarihine kara leke olarak Sivas Katliamı’na bugün bir kez daha ölenler anılıyor, katiller lanetleniyor.
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2 Temmuz 1993'te 33 aydının ölümü kameralara böyle yansıdı. İnsanlar diri diri yakılırken dışarda bulunan gericilerin "Cehennem ateşi", "Yakın" sözleri...
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2 Temmuz 1993’te Ne Oldu? Madımak Olayı Nedir?
2 Temmuz 1993 günü saat saat yaşananlar:
Yazar Aziz Nesin, Salman Rushdie’nin “Şeytan Ayetleri” romanının çevirisini Türkçe yayımlayacağını açıklaması nedeniyle gericilerin hedefi oldu.
Madımak merdivenlerinde üç şair… Behçet Aysan, Uğur Kaynar, Metin Altıok…
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Madımak katliamında öldürülen 33 yazar, türkücü ve aydının isimleri şöyle:
Dönemin siyasilerinin katliamı alkışlamadığı kaldı! Tansu Çiller, otel dışındaki 'halkın' zarar görmemesine seviniyordu...
İnsanlık 2014 yılında zamanaşımına uğradı!
Sosyal medyada ölenler #UnutmaMadımakAklımda etiketiyle anılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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