Bursa'da Yine Deprem! Bursa'daki 4.3'lük Deprem İstanbul'da Hissedildi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Ağı uygulamasının verdiği bilgiye göre deprem İstanbul'a 65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD depremin merkezinin Bursa-Gemlik olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak kaydedildi.
Öte yandan dün (1 Temmuz 2025 Salı) Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana gelmişti.
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AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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