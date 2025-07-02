Bursa'da Yine Deprem! Bursa'daki 4.3'lük Deprem İstanbul'da Hissedildi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Ağı uygulamasının verdiği bilgiye göre deprem İstanbul'a 65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD depremin merkezinin Bursa-Gemlik olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak kaydedildi.

Öte yandan dün (1 Temmuz 2025 Salı) Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana gelmişti.