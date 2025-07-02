Azerbaycan ile Rusya Arasındaki Gerilim Artıyor: İki Ülke Karşılıklı Nota Verdi

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliğin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini istediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycanlı kişilerin Rusya tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili BM Genel Sekreteri'nin bir kınaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya Dujarric, 'Azerbaycan ile Rusya Federasyonu arasında, özellikle sizin de değindiğiniz olay başta olmak üzere, çeşitli hadiseler nedeniyle yaşanan gerginliklerin çok iyi farkındayız.' cevabını verdi.

Dujarric, tüm bu meselelerin, hukuk kuralları çerçevesinde ve gazetecilerin çalışma hakkına saygı gösterilerek çözülmesini içtenlikle umduklarını ifade etti.