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Azerbaycan ile Rusya Arasındaki Gerilim Artıyor: İki Ülke Karşılıklı Nota Verdi

Azerbaycan ile Rusya Arasındaki Gerilim Artıyor: İki Ülke Karşılıklı Nota Verdi

Azerbaycan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 13:13

Azerbaycan vatandaşı iki kardeşin Rusya’da güvenlik güçleri tarafından işkence yapılarak öldürülmesi sonrasında Azerbaycan’da faaliyet gösteren Rusya’ya bağlı haber ajansı Sputnik’in ofisi basılmış ve çalışanları gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus vatandaşlarından oluşan iki organize suç çetesi çökertildiği açıklanmıştı.

İki ülke karşılıklı olarak  nota verirken, Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada “Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliğin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini umuyoruz” dedi.

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Rusya ile Azerbaycan arasında gerilim 2 Azerbaycan vatandaşının işkence sonucu öldürülmesi ile başladı.

Rusya ile Azerbaycan arasında gerilim 2 Azerbaycan vatandaşının işkence sonucu öldürülmesi ile başladı.

Rusya’da yaşayan ve ticaretle ilgilenen 59 yaşındaki Hüseyn Seferov Yekaterinburg'daki bir emniyet binasında, taksi şoförlüğü yapan kardeşi 55 yaşındaki Ziyaddin Seferov ise güvenlik güçlerine ait resmi olmayan bir araçta gördüğü işkence sonrasında hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporlarına göre, Hüseyn Seferov'un çok sayıda kaburga kırığı ve diğer travmalara bağlı olarak travmatik ve hemorajik şoktan, Ziyaddin Seferov'un ise çok sayıda darbe sonucu gelişen travmatik şoktan öldüğü belirlendi.

Azerbaycan, ülkedeki Sputnik ofisini bastı.

Azerbaycan, ülkedeki Sputnik ofisini bastı.

İki Azerbaycan vatandaşının Rusya’da işkence ile öldürülmesi sonrasında Azerbaycan güvenlik güçleri ülkede faaliyet gösteren Rusya’ya  ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İki ülkeden karşılıklı nota geldi.

İki ülkeden karşılıklı nota geldi.

Rusya, Rus haber ajansı Sputnik’in Bakü ofisi çalışanlarının tutuklanması nedeniyle Azerbaycan’a nota verdi. Azerbaycan ise, Rusya’ya güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazları sebebiyle nota gönderdi.

“Nota vermek” ne anlama geliyor?

“Nota vermek” ne anlama geliyor?

Diploması dilinde “nota vermek” iki ülke arasında yaşanan sorunlara tepki veya çözüm için gönderilen resmi yazışmalara verilen tanımlama olarak biliniyor. Nota vermek, iki ülke arasında olumsuz durumda kullanıldığı gibi olumlu durumlar için de kullanılabiliyor.

İki ülkenin arası düşürülen Azerbaycan yolcu uçağından beri açık.

İki ülkenin arası düşürülen Azerbaycan yolcu uçağından beri açık.

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti. İki ülkenin ilişkileri düşürülen uçak sebebiyle bozulmuştu.

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Birleşmiş Milletler’den itidal çağrısı geldi.

Birleşmiş Milletler’den itidal çağrısı geldi.

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliğin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini istediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycanlı kişilerin Rusya tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili BM Genel Sekreteri'nin bir kınaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya Dujarric, 'Azerbaycan ile Rusya Federasyonu arasında, özellikle sizin de değindiğiniz olay başta olmak üzere, çeşitli hadiseler nedeniyle yaşanan gerginliklerin çok iyi farkındayız.' cevabını verdi.

Dujarric, tüm bu meselelerin, hukuk kuralları çerçevesinde ve gazetecilerin çalışma hakkına saygı gösterilerek çözülmesini içtenlikle umduklarını ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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