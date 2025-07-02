Azerbaycan ile Rusya Arasındaki Gerilim Artıyor: İki Ülke Karşılıklı Nota Verdi
Azerbaycan vatandaşı iki kardeşin Rusya’da güvenlik güçleri tarafından işkence yapılarak öldürülmesi sonrasında Azerbaycan’da faaliyet gösteren Rusya’ya bağlı haber ajansı Sputnik’in ofisi basılmış ve çalışanları gözaltına alınmıştı.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus vatandaşlarından oluşan iki organize suç çetesi çökertildiği açıklanmıştı.
İki ülke karşılıklı olarak nota verirken, Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada “Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliğin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini umuyoruz” dedi.
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Rusya ile Azerbaycan arasında gerilim 2 Azerbaycan vatandaşının işkence sonucu öldürülmesi ile başladı.
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Azerbaycan, ülkedeki Sputnik ofisini bastı.
İki ülkeden karşılıklı nota geldi.
“Nota vermek” ne anlama geliyor?
İki ülkenin arası düşürülen Azerbaycan yolcu uçağından beri açık.
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Birleşmiş Milletler’den itidal çağrısı geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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