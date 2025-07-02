Vedat Milor Meyhanede Getirilen Çaya Şaşırdı: “Sosyal Çürümenin Bir Parçası mı Bu?”
Ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul’da bulunan bir meyhaneden yaptığı paylaşımda rakı makasında çay servisi yapılmasını eleştirdi.
Eski meyhane kültüründe rakı ile birlikte çay içilmediğini söyleyen Milor, 'Bu da sosyal çürümenin bir parçası mı?' yorumunda bulundu.
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Vedat Milor’un tanıttığı mekanlar ve tattığı yemekler ilgi ile takip ediliyor.
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Vedat Milor’un paylaşımı 👇
Söz sizde: Meyhanede çay içilir mi?
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’un paylaşımı sosyal medyada da tartışıldı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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