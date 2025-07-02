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Vedat Milor Meyhanede Getirilen Çaya Şaşırdı: “Sosyal Çürümenin Bir Parçası mı Bu?”

Vedat Milor Meyhanede Getirilen Çaya Şaşırdı: “Sosyal Çürümenin Bir Parçası mı Bu?”

Vedat Milor
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 12:27 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 13:22

Ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul’da bulunan bir meyhaneden yaptığı paylaşımda rakı makasında çay servisi yapılmasını eleştirdi.

Eski meyhane kültüründe rakı ile birlikte çay içilmediğini söyleyen Milor, 'Bu da sosyal çürümenin bir parçası mı?' yorumunda bulundu.

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Vedat Milor’un tanıttığı mekanlar ve tattığı yemekler ilgi ile takip ediliyor.

Vedat Milor’un tanıttığı mekanlar ve tattığı yemekler ilgi ile takip ediliyor.

Türkiye’nin önde gelen gurmelerinde olan Vedat Milor, İstanbul’da bulunan bir meyhaneye giderek YouTube kanalı için çekim yaptı. 

Rakı masasında çay servis edilmesine şaşıran Milor, eski meyhane kültüründe rakı ile çay servisinin olmadığını iddia etti.

Vedat Milor’un paylaşımı 👇

Söz sizde: Meyhanede çay içilir mi?

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’un paylaşımı sosyal medyada da tartışıldı. 👇

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’un paylaşımı sosyal medyada da tartışıldı. 👇
twitter.com

'Sosyal çürüme nedir. Yıllardır var çay arası.'

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twitter.com

'Rakıyla çay içen bulgur pilavı da yer.'

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twitter.com

'İç işte kardeşim gurmesin sanki rollere bak.'

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twitter.com

'Vallahi moda değil Vedat bey, biz Bursa'da bin yıldır içiyoruz.'

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twitter.com

'Rakının sonunda bir Türk kahvesi içilir var ise yanında ufak bir parça helva yenir. Yoksa bir iki dilim belki meyve. Rakının yanında çay içen insanlara lütfen rakı içmeyin. Onlar büyük ihtimalle rakı masasında telefondan müzikte açıyorlardır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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