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Havai Fişek Fabrikasında 7 İşçi Hayatını Kaybetmişti: "Firari Büyük Patron Yakalanamıyor"

Havai Fişek Fabrikasında 7 İşçi Hayatını Kaybetmişti: "Firari Büyük Patron Yakalanamıyor"

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 11:33

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 2020’nin Temmuz ayında patlama meydana gelmiş ve 7 işçi hayatını kaybetmişti.

127 işçinin de yaralandığı korkunç patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen mağdur ailelerin adalet arayışı sürüyor. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, “Biz hala acımızı, yasımızı yaşayamamışken adalet peşinde koşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti firari büyük patronu yakalayamıyor ne hikmetse' ifadelerini kullandı.

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde hava fişek fabrikasında yaşanan facianın üzerinden 5 yıl geçti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde hava fişek fabrikasında yaşanan facianın üzerinden 5 yıl geçti.

7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 işçinin yaralandığı fabrikadaki patlama davasında Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahibi Yaşar Coşkun hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, Coşkun'un 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti. 

Diğer sanıklar yönünden ise verilen cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi. Yeniden görülmeye başlanan dava Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bir sonraki duruşma, 14 Temmuz'da yapılacak.

Acılı babadan adalet çağrısı

Acılı babadan adalet çağrısı

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz patlamanın kaçak barut yapımından kaynaklandığını hatırlatarak, “Biz hala acımızı, yasımızı yaşayamamışken adalet peşinde koşuyoruz' dedi. 

Sendikalara 'İşçilerin safında, yanında olun' çağrısında bulunan Yılmaz, 3 Temmuz'da saat 16.00'da patlamanın yaşandığı fabrika alanında bir anma programı düzenleneceğini ve 14 Temmuz'da duruşmalarının devam edeceğini duyurdu. 

Tüm siyasi partilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve barolara çağrıda bulunan Yılmaz, 'Bu anmaya herkesin katılmasını bekliyoruz' dedi.

“Büyük patron firari”

“Büyük patron firari”

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin, sanıklardan Ali Rıza Ergen Coşkun hakkındaki cezayı onayladığını, ancak bu sanığın 25 Ocak 2025'ten bu yana firari olduğunu belirten Yılmaz, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şahsı yakalayamıyor, ne hikmetse' diyerek tepki gösterdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Patlamanın ardından daha itfaiye enkazı soğutuyorken işyeri sahiplerini moral yemeğine götüren Müsiad'a sorun, nerede olduğunu onlar bilir.