Havai Fişek Fabrikasında 7 İşçi Hayatını Kaybetmişti: "Firari Büyük Patron Yakalanamıyor"
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 2020’nin Temmuz ayında patlama meydana gelmiş ve 7 işçi hayatını kaybetmişti.
127 işçinin de yaralandığı korkunç patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen mağdur ailelerin adalet arayışı sürüyor. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, “Biz hala acımızı, yasımızı yaşayamamışken adalet peşinde koşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti firari büyük patronu yakalayamıyor ne hikmetse' ifadelerini kullandı.
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde hava fişek fabrikasında yaşanan facianın üzerinden 5 yıl geçti.
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Acılı babadan adalet çağrısı
“Büyük patron firari”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Patlamanın ardından daha itfaiye enkazı soğutuyorken işyeri sahiplerini moral yemeğine götüren Müsiad'a sorun, nerede olduğunu onlar bilir.