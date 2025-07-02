Yangının Kontrol Altına Alındığı Yerlerden Bölgenin Geldiği Durumu Gösteren Görüntüler Paylaşılmaya Başlandı

Ülkemizin dört bir yanı yine yangınlarla mücadele içerisindele. Her yaz mevsiminde olduğu gibi pek çok şehrimiz yangın felaketi ile karşı karşıya. Üç farklı ilde yangınların bir nebze olsun kontrol altına alındığına dair haberler umut ışığı olsa da, bölgedeki vatandaşlarımızın verdiği mücadele hala sürüyor. Ekipler, gece gündüz demeden, durmaksızın yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerden son duruma dair görüntüler gelmeye başladı. Gelen görüntüler yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.