Yangının Kontrol Altına Alındığı Yerlerden Bölgenin Geldiği Durumu Gösteren Görüntüler Paylaşılmaya Başlandı

Ülkemizin dört bir yanı yine yangınlarla mücadele içerisindele. Her yaz mevsiminde olduğu gibi pek çok şehrimiz yangın felaketi ile karşı karşıya. Üç farklı ilde yangınların bir nebze olsun kontrol altına alındığına dair haberler umut ışığı olsa da, bölgedeki vatandaşlarımızın verdiği mücadele hala sürüyor. Ekipler, gece gündüz demeden, durmaksızın yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerden son duruma dair görüntüler gelmeye başladı. Gelen görüntüler yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
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İzmir, Ürkmez'in geldiği durum yaşanan yangının boyutunu gözler önüne serdi.
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Bilecik'in Kaşıkçı Mahallesi de havadan görüntülendi.
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan ve 4'üncü günde kontrol altına alınan yangında, kullanılamaz hale gelen evler drone ile görüntülendi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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