2052 yılında Geçen Distopik Aksiyon Animesi Lazarus’taki İstanbul Tasviri Pek Beğenilmedi

Sinema dünyasındaki Türkiye ve İstanbul betimlemeleri genellikle olumlu tepkiler almaz bildiğiniz üzere. Shinichirō Watanabe imzası taşıyan, 2052 yılında geçen ve distopik bir aksiyon animesi olan Lazarus'ta sunulan İstanbul imajı da gündem oldu. Ancak, bu tasvir genel anlamda beğeni toplamadı. Bu durum, sinema sektörünün Türkiye ve İstanbul hakkındaki genel algısının ne ölçüde gerçekçi olduğu konusunda yine soru işaretleri oluşturdu. Bunun yanında filmde kullanılan motifleri oldukça yerinde bulanlar da oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Bu durum, ülkenin kültürel ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra, sinema dilinde de kendini gösteriyor. Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirası, sinema dünyasında Orta Doğu'nun etkileyici bir parçası olarak sunuluyor. Bu betimleme, Türkiye'nin hem yerel hem de uluslararası sinema sahnesindeki yerini ve önemini vurguluyor. Türkiye'nin sinema dünyasındaki bu özgün konumu, onun küresel sinema sahnesinde de dikkat çekici bir yer edinmesini sağlıyor. Bu durum, Türkiye'nin sinema dünyasındaki etkileyici konumunu ve Orta Doğu ülkesi olarak betimlenmesinin nedenlerini ortaya koyuyor.
Türkiye'nin sinema evreninde genel olarak bir Orta Doğu ülkesi olarak betimlendiği görülüyor.
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