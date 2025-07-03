Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan "Lafın Bittiği Yerdeyiz" Diyerek Yetkililere Seslendi

Ülkemizin dört bir yanında yangın felaketi sürerken geçtiğimiz gün İzmir'den yangın görüntüleri gelmeye başladı. Çeşme ve Urla'da süren yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yetkililer pek çok araç ve helikopterle yangına müdahale etse de, rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ediyor. Pek çok yerleşim yeri de tahliye edildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yangının olduğu bölgeye giderek yetkililerden yardım istedi. “Lafın bittiği yerdeyiz.' diyen Turan, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasının an meselesi olduğunu belirtti.