Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan "Lafın Bittiği Yerdeyiz" Diyerek Yetkililere Seslendi
Ülkemizin dört bir yanında yangın felaketi sürerken geçtiğimiz gün İzmir'den yangın görüntüleri gelmeye başladı. Çeşme ve Urla'da süren yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yetkililer pek çok araç ve helikopterle yangına müdahale etse de, rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ediyor. Pek çok yerleşim yeri de tahliye edildi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yangının olduğu bölgeye giderek yetkililerden yardım istedi. “Lafın bittiği yerdeyiz.' diyen Turan, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasının an meselesi olduğunu belirtti.
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"Ödemiş cayır cayır yanıyor. Çaresiziz."
Karadoğan köyü tahliye edilmeye başlandı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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